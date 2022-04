ماہ صیام پوری آب و تاب کے ساتھ گزر رہا ہے ،دنیا بھر کے مسلمان اس ماہ مقدس میں دیگر مہینوں کے مقابلہ زیادہ عبادات و ریاضت میں مشغول رہتے ہیں اور اپنے پروردگار کی خوشنودی کے طلبگار رہتے ہیں۔ تاہم رواں برس ماہ مقدس کے دوران بر صغیر میں گرمی کا قہر بھی جاری ہے ۔

Ramadan is the Most Sacred Month in Islamic Culture

رمضان کی رونقیں

راجستھان کے شہر جے پور کے بازاروں میں رمضان کی رونقیں نظر آرہی ہیں،لوگ گرمی اور دھوپ کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے دن میں روزہ رکھتے ہیں،اور راتوں میں نماز تراویح اداکرتے ہیں۔جے پور کے جن بازاروں میں دوپہر کے وقت عوام کی جم غفیر نظر آتی تھی وہاں اب سناٹا ہے،کیونکہ لوگ گرمی کی شدت اور دھوپ کی تمازت سے خود کو محفوظ رکھنے کے لئے گھروں میں ہی رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔

تاہم جب دھوپ کی شدت کم ہوجاتی ہے۔اور لوگ نماز عصر اداکرلیتے ہیںاس کے بعد لوگ بازاروں کا رخ کرتے ہیں،نماز عصر کے بعد بازاروں میں رونق دکھائی دیتی ہے۔لوگ افطار کے لئے کھجور سمیت دیگر پھل خریدتے نظر آتے ہیں۔دکاندارو ں کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت کے باعث لوگ گھرو ں سے کم نکل رہے ہیں۔جس کی وجہ سے بازاروں میں رونق نظر نہیں آرہی ہے ۔دکانداروں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ دنوں میں ان کا کاروبار عروج پر جائیگا،کیونکہ گزشتہ دو برسوں سے عالمی وبا کورونا وائرس کے باعث ان کے کاروبار کو خسارہ کا سامناکرنا پڑا ہے۔