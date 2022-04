تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ پی اجئے کمار نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ سرکاری اسکولس میں تمام طرح کی سہولیات فراہم کی جائیں۔انہوں نے ضلع کھمم کے روتری نگر کے سرکاری اسکول میں ہماراگاوں۔ہمارااسکول پروگرام کا آغاز کیا۔اس موقع پرمنعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ تمام سرکاری اسکولس میں پرائیویٹ اسکولس کی طرح سہولیات فراہم کرنے کے لئے اقدامات اندرون دو ماہ مکمل کئے جائیں۔Only Three Out of 10 Schools have Computer Facilities in Telangana

انہوں نے کہا کہ سرکاری اسکولس میں بہترین بنچس،ڈائننگ ہالس،ڈیجیٹل کلاس رومس،کمپیوٹرس، پروجیکٹرس،کتب خانے، کتابیں بھی فراہم کی جائیں گی۔جہاں کہیں کمپونڈ والس کی ضرورت ہوگی، وہ بھی بنائی جائیں گی۔انہوں نے کہا کہ غریب بچوں کی بہترتعلیم کے لئے ریاستی حکومت اسکولس کی نئی صورت گری کرے گی۔انہوں نے زوردیتے ہوئے کہا کہ کھمم ضلع کے تمام سرکاری اسکولس کو مستحکم کیاجائے گا اور ان میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے اقدامات کئے جائیں گے۔

