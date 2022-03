کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے تلنگانہ کے کسانوں کی پیداوار نہ خریدنے پر مرکز کی نریندر مودی حکومت اور تلنگانہ حکومت پر تنقید کرتے ہوئے انہیں کسان مخالف قرار دیا اور کہا کہ ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کسانوں پر سیاست کرنے کی بجائے ان کے مطالبات پر توجہ دی جائے۔مسٹر گاندھی نے ٹویٹ کیا، ’’یہ شرم کی بات ہے کہ بی جے پی اور ٹی آر ایس حکومتیں تلنگانہ کے کسانوں سے دھان خریدنے کے بجائے اس معاملے پر سیاست کرکے اپنی اخلاقی ذمہ داری سے بھاگ رہی ہیں۔‘‘ On the Issue of Paddy Procurement, Rahul Gandhi Criticized Telangana and the Central Government. انہوں نے کسانوں کی فصلوں کی خریداری پر سیاست کرنے پر مرکزی اور ریاستی حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کیا اور کہا کہ کسان مخالف سرگرمیوں سے انہیں ہراساں کرنا بند کریں اور تلنگانہ کے کسانوں کی محنت سے پیدا ہونے والے اناج کے ایک ایک دانے کی خریداری کریں‘‘۔

راہل گاندھی نے کہا کہ ان کی پارٹی تلنگانہ کے کسانوں کے ساتھ ہے اور جب تک کسانوں کو انصاف نہیں مل جاتا تب تک وہ خاموش نہیں بیٹھے گی۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس اس وقت تک کسانوں کے حقوق کے لیے لڑتی رہے گی جب تک تلنگانہ کے کسانوں کی فصل کے ایک ایک دانے کی خریداری نہیں ہو جاتی۔



یو این آئی