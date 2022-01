کورونا وائرس کے انفیکشن کی وجہ سے اسکولیں بند ہیں. طلبا وطالبات کی تعلیم برقرار رہے اس کے لیے آن لائن کلاسیز ہورہی ہیں. Learning must continue even if schools are shut اس کا جائزہ لینے کے لیے دہلی کے نائب وزیر اعلیٰ اور وزیر تعلیم نے محکمۂ تعلیم کے اعلیٰ افسران کے ساتھ میٹنگ کی اور آن لائن لرننگ کلاسز کے بارے میں جانکاری لی۔

سسودیا نے اسکولوں میں جاری آن لائن کلاسیز کا جائزہ لیا

اس دوران انہوں نے کہا کہ کورونا کے دور میں اسکول بند ہونے کے باوجود طلباء کی تعلیم نہیں رکنی چاہیے اور ان کی حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے کہ وہ معیاری تعلیم حاصل کرتے رہیں۔



سیسودیا نے ڈائریکٹر ایجوکیشن اور دیگر متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کرکے جائزہ لیا اور عہدیداروں کو ہدایت دی کہ وہ آن لائن ٹیچنگ لرننگ کے عمل میں بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی تندرستی کو یقینی بنائیں۔

انہوں نے کہا کہ ا سکول بند ہونے تک آن لائن طریقوں سے بچوں کی تعلیم جاری رکھی جائےتاکہ ان کی پڑھائی پر برا اثر نہ پڑے۔