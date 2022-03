دوریورما: ریاست ٹمل ناڈو کے ویلور کے چینا الپورم کے رہنے والے 49 سالہ کے شخص اور اس کی بیٹی موہانہ پریتھی (13) کی موت المناک واقعے میں ای اسکوٹر سے ہوگئی۔ گزشتہ رات دورائی ورما نے چارج کے مقصد سے موٹر سائیکل کو پلگ سے لگا کر سو گیا کہ اچانک دیر رات بیڑی میں آگ لگ گئی اور زہریلی دھواں ان کے گھر میں پھیل گیا Father and daughter killed in fire in Tamil Nadu۔ جس کی وجہ سے گھر میں ہی دنوں والدین اور اس کی بیٹی کی موت ہوگئی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لئے بھیج دیا ہے۔ پولیس نے اس معاملے میں معاملہ درج کر تفتیش شروع کر دی ہے۔

ویڈیو دیکھیے۔

مزید پڑھیں: