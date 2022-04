کرناٹک کے سابق وزیراعلی سدھارمئیا ،ایچ ڈی کمارسوامی اور مصنف کے ویربھدرپا سمیت 64 لوگوں کو جان سے مارنے کی دی گئی دھمکی کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے پولیس ان سبھی کو سکیورٹی دینے پر غور کررہی ہے۔سوشل میڈیا پر وائرل پوسٹ میں کہا گیا،’’موت تمہارے آس پاس منڈرا رہی ہے،مرنے کےلئے تیار ہو جاؤ۔تم تباہی کے راستے پر چل رہے ہو۔تم موت کے دہانے پر کھڑے ہو۔تمہیں تیار رہنا چاہئے۔موت تم تک الگ الگ راستوں سے آسکتی ہے۔اپنے خاندان والوں کو بتادو اور آخری رسم کی تیاری کرو۔‘‘

یہ پیغام مبینہ طورپر ’سہشنو ہندو‘ کے نام سے ان تک پہنچا ہے۔مسٹر کماراسوامی نے ریاستی حکومت سے اپیل کی ہے کہ اس دھمکی کو ہلکے میں نہ لیا جائے اور کرناٹک میں ’فرقہ وارانہ پولرائزیشن‘ کے سلسلے میں حکومت کی خاموشی پر سوال اٹھانے والے ویر بھدر سمیت مصنفوں کو سکیورٹی مہیا کی جائے۔

مسٹر کمارسوامی نے کہا کہ کنڑ مصنف پروفیسر ایم ایم کلبرگی کے قتل جیسے واقعات دہرائے نہیں جانے چاہئے۔Siddaramaiah, 63 Others in Karnataka Get Death Threats

حجاب معاملے میں کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد مسلم تنظیموں نے احتجاجی مظاہرہ کیا تھا جس کے جواب میں ہندو تنظیموں نے مندروں میں مسلم تاجروں ،حلال گوشت اور لاؤڈ اسپیکروں پر پابندی کا مطالبہ کیا ہے۔کانگریس اور جنتا دل (ایس) سمیت اپوزیشن پارٹیوں نے بی جے پی حکومت پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فرقہ وارانہ نفرت بڑھانے میں ان تنظیموں کا ساتھ دے رہی ہے۔

