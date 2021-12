یادگیر: کرناٹک کے ضلع یادگیر میں نئی قومی تعلیمی پالیسی کے خلاف طلبا و طالبات Protest Against News Education Policy in Yadgir نے شہر کے سبھاش چوک پر آل انڈیا ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آف انڈیا All India Democratic Student Organization of India کے زیر اہتمام احتجاج کیا اور ملک کی نئی تعلیمی پالیسی کے خلاف نعرے لگائے۔

ویڈیو دیکھیے

اس موقع پر طالب علم محمد اشرف نے بتایا کہ ڈگری کورس Degree Course جو تین سال کا ہوا کرتا تھا، نئی تعلیمی پالیسی میں چار سال کر دیا گیا ہے۔ مرکزی حکومت کو چاہیے کہ نئی تعلیمی قومی پالیسی میں ترمیم Demand for amendment in new national education policy کرتے ہوئے ڈگری کورس کو تین سال ہی کریں۔

نئی تعلیمی پالیسی کے خلاف سراپا احتجاج طالب علم

طلبہ ثمینہ فاطمہ نے بتایا کہ کالج میں اساتذہ کی کمی ہے سلیبس بھی پورا نہیں ہوا ہے اور پڑھنے کے لئے کتابیں بھی مہیا نہیں ہیں، ایسے میں جنوری میں امتحان لینے کے بات کہی جا رہی ہے۔