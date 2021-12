کرناٹک کا ضلع یادگیر ہمیشہ سے ہی ہندو مسلم اتحاد اور قومی یکجہتی کی مثال رہا ہے۔ تاریخ میں کبھی کوئی ایسی نظیر نہیں ملتی کہ یہاں پر کبھی فساد ہوا ہو۔ امن و یکجہتی اور گنگا جمنی تہذیب کی بہترین مثال ضلع یادگیر ہے۔



ترقی اور سہولیات میں ریاست کرناٹک میں سب سے پسماندہ ضلع یادگیر ہے لیکن یہاں کا امن شانتی اور اتحاد پوری ریاست کے لیے ایک مثال ہے۔

Meeting message in yaadgir:یادگیر میں جلسہ پیام

چھ دسمبر کو ملک میں بلیک ڈے کے طور پر لوگ واٹس ایپ پر بلیک ڈے کے پوسٹر پوسٹ کر رہے ہیں جبکہ حضرت صوفی سرمست اسلامی اسٹڈی سر کل نے شہر کے دس بالا دیشور مٹھ میں جلسہ پیام صوفیا Program on Message of Tasawwuf in Yadgir کے عنوان سے ایک اجلاس منعقد کر کے یہ ثابت کیا کے صوفیہ کا پیغام ہمیشہ انسانیت امن اور یکجہتی رہا ہے۔

ملک میں ہندو اور مسلمان پر سیاست ہو رہی ہو، ذات اور برادری کی فیصد پر سیٹوں کی تقسیم ہو رہی ہو ملک کی دو آنکھ کہے جانے والے بزرگان دین کے آستانوں سے جڑے مشائقین، مٹھ اور مندروں سے جڑے سوامی، قومی یکجہتی کا پیغام پہنچانے والے شعراء، سیکولر ذہن کے قائدین نے ہمہ لسانی خطبات سے پورے ملک کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہندوستان اس کو کہتے ہیں۔

اس موقع پر لائق حسین بادل صدر تنظیم المسلمین بیت المال یادگیر نے کہا کہ سیاسی قائدین ہمیشہ اپنے مفاد کیلئے ہندو مسلمانوں میں فرق بتا کر ووٹ حاصل کرتے ہوئے اپنا اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔وجاہت حسین ریاستی آرگنائزنگ سیکرٹری جنتادل سیکولر پارٹی نے کہا کہ بزرگان دین کے تعلیمات کو اردو زبان کے علاوہ انگریزی اور ریاستی علاقائی زبانوں میں کتابوں کو شائع کرنا چاہیے تاکہ عام لوگوں کو بزرگان دین کے تعلیمات اور ان کے احکامات اور ان کے ملک اور قومی یکجہتی کے لیے کیے گئے کاموں سے واقفیت حاصل ہو۔عزیز اللہ سرمست صدر حضرت صوفی سرمست اسلامک اسٹڈی سرکل نے کہا کہ جب میں اس مٹھ میں آیا تو سوامی جی نے مجھے کنڈا زبان میں قرآن پیش کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سوامی جی قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔اندوددھر صدر کرناٹکا یونین آف ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن ضلع یادگیر نے کہا کے اس طرح کے پروگراموں وقت کی اہم ضرورت ہے سماج میں امن اور اتحاد کے لئے ہم لوگ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔





شری ویریش مہاسوامی سد گرو نے حضرت صوفی سرمست اسلامک سٹڈی سرکل کے صدر عزیزاللہ سرمست کا انہوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سماج میں امن اور یکجہتی اور ہندومسلم بھائی چارہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہمارے مٹھ کا انتخاب کیا جس کے لیے میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔

جلسے کا آغاز شری ویریش مہا سوامی نے پودے کو پانی دے کر کیا جبکہ حسن چشتی نے قرآت کلام پاک اور معروف نعت خواں شاعر الیاس صابری نے نعت پاک کا نذرانہ پیش کیا ریاض پٹیل اور گرو پرساد نے پروگرام کی نظامت فرمائی اس موقع پر اردو، ہندی، کنڈا، انگریزی سے جڑے منتخب شعرا نے اپنا کلام پیش کیا۔