شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے سوپور میں آج ہائی فایو ایگرو سکلز( Hi Five Agro Skills ) کی جانب سے فروٹ گروورس کے لے ایک تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔

پروگرام

Organized a large scale program for fruit growers in Sopore



اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طورپر روی تانتا نے شرکت کی، تھ انہوں نے سوپور کی مختلف سیب کی نرسریوں کا جائزہ لیا،اس دوران سوپور اور رفیع آباد کے مختلف علاقوں سے وابستہ فروٹ گروورس نے اس تربیتی پروگرام میں شرکت کی اور ان اپنے اپنے مسائل کو پیش کیا۔



اس موقع پر ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے پروگرام کے منتظم فیاض احمد نے بتایا کہ آج ہم نے سیب کی ان نرسریوں میں ہندوستان کے مختلف اضلاع سے لوگوں کو لایا ہے تاکہ وہ ان فروٹ گروورس کے ساتھ ملاقات کر سکیں۔



فیاض احمد نے بتایا کی موجودہ وقت میں کشمیر کے مختلف اضلاع میں اس وقت فروٹ گروورس کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان فروٹ گروورس کو ان لوگوں سے ملا کر ان کے مشکلات دور کرسکتے ہیں،انہوں نے مزید کہا کہ کشمیر کی بیشتر آبادی میوہ کی تجارت سے وابستہ ہےاور ہم چاہتے ہیں کہ فروٹ گروورس کو فائدہ مل سکے اور یہ میوہ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں جاسکے۔



مزید پڑھیں:Fungal Diseases not Affected: 'امسال سیب کے باغات فنگل بیماریوں سے محفوظ'



اس سلسلے میں فروٹ گروورس نے اس پروگرام کی کافی ستائس کی، اور کہا کہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اس قسم کے پروگرام مستقبل میں بھی ہونے چاہیے۔