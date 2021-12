شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ Baramulla District of North Kashmir کے اوڑی میں آٹھ افراد میں سے چار خواتین Four Women Among Eight Test COVID Postive in Uri کورونا وائرس Corona Virus سے متاثر پائی گئی ہیں، عہدیداران نے بتایا کہ پیر کو ایس ڈی ایچ اوڑی میں 140 آر ٹی پی سی آر کووڈ کے نمونے لیے گئے تھے جس کے آج نتائج سامنے آئے ہیں، جس میں 7 افراد کا کووڈ ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے۔



انہوں نے کہا کہ اوڑی کی ایک خاتون جن کا نمونہ کل SKIMS میں لیا گیا تھا، آج وہ پوزیٹیو آیا۔ عہدیدار نے بتایا کہ دیگر سات جن کی رپورٹ پوزیٹیو آئی ہے، وہ سبھی گاؤں چھپر، تھجل، دھنی سڈن، بالکوٹ، مچی کرنڈ اور بسگران کے رہائشی ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ جن لوگوں کا کووِڈ ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے انہیں پروٹوکول کے مطابق ہوم کورنٹائن کر دیا گیا ہے۔