جموں وکشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے سرحدی علاقہ Border area of Bandipora district of Jammu and Kashmir گریز کےنیال گاؤں میں فوج نے "Medic on foot" کے تحت پیدل مارچ کرکے مقامی ادویات پہنچائی۔

ویڈیو

اس کے ساتھ ساتھ اس علاقے میں بزرگ افراد کی طبی جانچ بھی کی گئی۔ اس مہم میں مقامی افراد میں عام بیماریوں سے لڑنے کی ادویات ملٹی ویٹامنز یا قوت بہم کرنے کی ادویات بھی پہنچائی گئی۔

اس موقع پر مقامی خصوصاً بزرگ افراد نے فوج کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایسے حالات، جن میں وہ برف باری اور شدید سردی کی وجہ سے اسپتال نہیں جاسکتے یا گھروں سے نہیں نکل سکتے۔ ایسے میں ان کے گھروں تک ادویات پہنچانا اور ان کا علاج معالجہ کرنا ایک قابل ستائش اقدام ہے۔