اورنگ آباد کے مضافاتی علاقے ہرسول بیری باغ میں واقع مسجد فیض کے احاطے میں بچوں کی لائبریری کا قیام عمل میں آیا۔ مریم مرزا لائبریری مشن کے تحت اب تک شہر کے مختلف علاقوں میں چھبیس لائبریریوں کا قیام عمل میں آچکا ہے۔ ستائیسویں لائبریری کو مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندویؒ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ Libraries for Children Established in 12 Mosques of Aurangabad

اورنگ آباد کے ہرسول بیری باغ کی مسجد فیض میں لائبریری کا قیام

واضح رہے کہ بیری باغ کا شمار پسماندہ مسلم بستیوں میں ہوتا ہے، اس علاقے کے بچوں میں مطالعے کا ذوق پروان چڑھانا اس مشن کا مقصد ہے، اس پروگرام میں خواتین کے درمیان خاص طور پر غلے تقسیم کیے گئے تاکہ بچوں کو پیسے جمع کرنے کی ترغیب دی جاسکے، اسی طرح این سی پی یو ایل کا ماہنامہ بچوں کی دنیا مفت میں تقسیم کیا گیا۔