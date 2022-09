کشمیر میں جنگلی جانوروں کا انسانوں پر حملہ آور ہونے کی خبریں بھی اب ایک معمول بن گئی ہیں۔ جنوبی کشمیرمیں جنگلی جانوروں کی موجودگی سے جہاں لوگوں کی زندگی اجیرن بن چکی ہے وہیں محکمہ وائلڈ لائف نے جنگلی جانوروں کو پکڑنے کی کارروائی شروع کر دی ہے،یہاں جنگلی جانوروں کے بستیوں میں آزادانہ گھومنے پھرنے اور انسانوں پر حملہ آور ہونے کے واقعات اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر ان کے خوفناک مناظر بھی منظر عام پر آتے ہیں۔

جنوبی کشمیر میں محکمہ وائلڈلائف کی جانب سے گزشتہ کئی مہینوں سے تیندوے کے پکڑنے کے لئے اننت ناگ کے گوپالپورہ علاقے میں آپریشن میں تیزی لائی گئی ہیں، اننت ناگ کے گوپال پورہ علاقے میں تیندوے کی موجودگی کی وجہ سے لوگوں میں کافی خوف و دہشت کا ماحول ہے ۔ جبکہ محکمہ وائلڈ لائف نے تیندوے کو پکڑنے کےلیے ایک آپریشن شروع کیا ہے،متعدد مقامات پر وایلڈ لائف کے عملے نے کیجنگ بھی کی ہے تاکہ تیندوے کو کسی طرح سے قابو میں کیا جائے ۔

واضح رہے کہ کچھ روز قبل تیندوے نے علاقے کی ایک کمسن بچی پر حملہ کر کے ہلاک کر دیا تھا، جبکہ اسے قبل ایک لڑکے کو بھی زخمی کر دیا ۔ وائلڈ لائف محکمے نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اندھیرے میں اکیلے گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کریں، اور اگر کسی بھی جگہ کسی جنگلی جانوری کی موجودگی کا پتہ چلے تو فوری طور پر مذکورہ محکمہ کے اہلکاروں کے ساتھ رابطہ کریں۔ لوگوں سے احتیاط برتنے کو بھی کہا گیا ہے۔ دوسری جانب مذکورہ علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی روزی روٹی سیب کے باغات پر ہی منحصر ہے، اور اس وقت سیب کا سیزن شروع ہوچکا ہے ۔

انہوں نے گورنر انتظامیہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ تیندوے کو جلد از جلد قابو میں کرنے کے لئے ٹھوس اقدامات اٹھائے