بجبہاڑہ: جنوبی قصبہ بجبہاڑہ کے کنلون علاقے میں ایک شخص اخروٹ کے درخت سے گر کر ہلاک ہوگیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کنلون بجبہاڑہ علاقے میں منگل کی صبح اس وقت سنسنی پھیل گئی جب اخروٹ کی فنڈائی کے دوران ایک شہری اخروٹ کے درخت سے گر کر بے ہوش ہوگیا ۔ Man falls off walnut tree in Bijbehara dies

عینی شاہدین کے مطابق گلزار احمد منگلو نامی شہری اخروٹ کی فنڈائی میں مصروف تھا اور اسی دوران وہ اچانک درخت سے نیچے گر کر بے ہوش ہوگیا، جس کے بعد اسے مقامی لوگوں نے ہسپتال پہنچایا، تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ علاقے میں اخروٹ کے درخت سے گر کر شہری کے موت کی خبر پھیلتے ہی کہرام مچ گیا۔ پولیس نے واقعہ کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ معاملے میں مقدمہ درج کرلیا گیا ہے، مزید تحقیقات جاری ہے ۔ A Man Died After He Fell off a Walnut Tree

