اننت ناگ: جموں و کشمیر کے جنوبی ضلع اننت ناگ کے حلقہ انتخاب کوکرناگ کے ریڈونی لارنو کے لوگ دہائیوں سے رابطہ سڑک جیسی بنیادی سہولیت سے محروم ہیں۔ دور جدید میں جہاں انسان نے کافی ترقی کر لی ہے، وہیں وادی کشمیر کے کئی علاقے ایسے ہیں، جو ابھی بھی تحصیل یا صدر مقامات سے بلکل منقطع ہیں۔ جن میں جنوبی ضلع اننت ناگ کا ریڈونی علاقہ بھی قابل ذکر ہے۔ علاقے میں رابطہ سڑک جیسی بنیادی سہولیت کی عدم دستیابی سے گنجان آبادی کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے Lack of road in Radoni of Kokranag۔

کوکرناگ کے ریڈونی لارنو میں رابطہ سڑک کا فقدان

مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ترقی یافتہ دور میں بھی علاقے میں رابط سڑک نہ ہونے کے سبب انہیں کئی طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ انہیں اپنے گھر کے لئے کوئی بھی سامان لانا درکار ہوتا ہے تو انہیں کئی کلومیٹر پہاڑی راستے کو طے کرنا مطلوب ہوتا ہے، لوگوں کے مطابق اگرچہ علاقے میں کوئی شخص بیمار ہوجاتا ہے، تو انہیں مریض کو چارپائی پر بٹھا کر ہسپتال پہنچانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو عبور و مرور میں مختلف دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔لوگوں کا کہنا ہے کہ بارشوں اور برفباری کے دوران علاقے کی کثیر آبادی گھروں میں ہی محصور ہوجاتے ہیں۔اگرچہ گزشتہ سال پی ایم جی ایس وائی نے علاقے میں رابطہ سڑک کو تعمیر کرنے کی غرض سے سڑک بنانے کا تعمیراتی کام شروع کیا تھا، تاہم ابھی تک علاقے کی طرف جانے والی سڑک کا تعمیراتی کام ابھی تک مکمل نہ ہو سکا۔



ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے یہ مسئلہ پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر خورشید جہاں کی نوٹس میں لایا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے گزشتہ برس مذکورہ علاقے کی طرف جانے والی شاہراہ پر تعمیراتی کام شروع کیا تھا، تاہم گزشتہ سال موسم نے ساتھ نہیں دیا، انہوں نے امید ظاہر کی کہ رواں برس ہم مذکورہ سڑک پر میکڈم بچھا کر رابطہ سڑک کو لوگوں کے نام وقف کریں گے، تاکہ مقامی لوگوں کو پیش آنے والی مصیبتوں سے چھٹکارا مل سکے۔