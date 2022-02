محکمہ اطلاعات اور تعلقات عامہ Department of Information and Public Relations کی ثقافتی یونٹ سرینگر نے ضلع اننت ناگ کے ٹاؤن ہال میں ایک ثقافتی پروگرام Cultural Program at Town Hall of Anantnag کا انعقاد کیا۔ پروگرام کے دوران، محکمہ کے ثقافتی یونٹ کے فنکاروں کی جانب سے حب الوطنی اور سیکولرازم پر مشتمل ثقافتی نغمے پیش کیے گئے۔

محکمہ اطلاعات کی جانب سے اننت ناگ میں رنگا رنگ ثقافتی پروگرام کا انعقاد

اس موقع پر پیش کیے گئے نغموں نے حاضرین کو محظوظ کیا اور قومی یکجہتی اور ہم آہنگی کو اجاگر کیا گیا۔ تقریب میں مشتاق احمد سجنواز نے سنتور پر دلکش موسیقی بجا کرمحفل کو مزید رونق بخشی۔

اس موقع پر جن دیگر فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا ان میں جی ایم ڈار انزولی اور جی ایم کھانڈے فیروز شاہ شامل ہیں۔ لوگوں کے علاوہ اس پروگرام میں کلچر آفیسر سری نگر برہان احمد محکمہ اطلاعات کے افسران اور کئی مقامی فنکار شامل تھے

یہ پروگرام آزادی کا امرت مہوتسو کی ایک کڑی کے طور پر منعقد کیا گیا۔