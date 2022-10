اننت ناگ: قصبہ اننت ناگ میں آوارہ کتوں Packs of stray dogs کے ہڑبونگ سے خوف و دہشت کا ماحول ہے۔ آوارہ کتے قصبہ کے گلی کوچوں وسڑکوں پر ہجوم کی صورت میں گھوم رہے ہیں، جس کی وجہ سے راہ گیروں اور مقامی لوگوں کا چلنا پھرنا دشوار ہو گیا ہے۔ معلومات کے مطابق گزشتہ ایک ماہ کے دوران آوارہ کتوں کے حملوں میں کئی افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ Fear of Stray Dogs in Anantnag

اننت ناگ میں آوارہ کتوں کی ہڑبونگ سے عوام میں خوف

آوارہ کتوں کے جُھنڈ راہ گیروں اور مسافروں پر حملہ آور ہو کر انہیں شدید طور پر زخمی کررہے ہیں۔ جس کی وجہ سے مقامی آبادی میں خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ کتوں کے خوف سے وہ اپنے بچوں کو گھر سے باہر جانے سے گریز کرتے ہیں، وہیں صبح اور شام کے اوقات میں مسجد میں بھی جانے سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔

ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ ذمہ داری محکمہ میونسپلٹی پر عائد ہوتی ہے، تاہم میونسپلٹی کے اہلکار غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جس پر عوامی حلقوں میں ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ مقامی لوگوں نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ کتوں کی بڑھتی تعداد پر روک لگانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔