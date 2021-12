جموں وکشمیر کے اننت ناگ میں راشٹریہ پوشن ماہ کی اختتامی تقریب Closing Ceremony of Rashtriya Poshan Maah منعقد ہوئی۔

ضلع سطح راشٹریہ پوشن ماہ 2021 کی اختتامی تقریب ٹاؤن ہال اننت ناگ Town hall anantnag میں منعقد کی گئی۔ ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر پیوش سنگلا Dr Piyush Singla Rashtriya Poshan Maah نے اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور اس تقریب میں ڈسٹرکٹ پروگرام افسر، آئی سی ڈی ایس، پیرزادہ ظہور احمد، چائلڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ افسران، سپروائزرز، آنگن واڑی ورکرس اور ملازمین نے شرکت کی۔

شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈی سی نے کہا کہ ٹیکنالوجی کے استعمال اور فلیگ شپ اسکیمز جیسے پوشن ابھیان نے محکمہ آئی سی ڈی ایس میں انقلاب لایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات سے غذائیت کی کمی سے جڑے کیسز میں کافی حد تک کمی آئی ہے تاہم ان اقدامات کے ذریعہ فوائد حاصل کرنے کے لئے مزید کوششوں کی ضرورت ہے۔

ڈاکٹر سنگلا نے اس موقع پر پوشن ابھیان پروگرام میں مثالی کام کے لیے محکمہ، آئی سی ڈی ایس کی کوششوں کی تعریف کی ۔ انہوں نے محکمہ کے افسران اور ملازمین پر زور دیا کہ وہ مزید کامیابی حاصل کرنے کے لئے تکنیکی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔

راشٹریہ پوشن ابھیان کے دوران نمایاں خدمات انجام دینے والے عہدیداروں کو مومنٹو سے نوازا گیا Officials who have rendered outstanding services have been awarded ۔وہیں کمزور، کم وزن والے اور معذور بچوں جن کی تعداد چالیس تھی، ان میں نیوٹریشن کٹس Nutrition kits تقسیم کیے گئے۔