چنئی: فوٹو وولٹک (PV) ماڈیول بنانے والی کمپنی وکرم سولر لمیٹڈ کو امریکی انڈیپنڈنٹ پاور پروڈیوسر (IPP) سے 350 میگاواٹ کے ماڈیولز کی فراہمی کا آرڈر موصول ہوا ہے۔ کمپنی کے ایک اہلکار نے بتایا کہ شمسی توانائی کا منصوبہ امریکی ریاست ایریزونا میں واقع ہوگا اور ماڈیولز بھارت سے بھیجے جائیں گے۔ India's Vikram Solar bags PV module Order for 350 MW in US

بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے مطابق، نائب صدر اور منیجنگ ڈائریکٹر گیانیش چودھری نے کہاکہ امریکہ میں اگلے 4-5 برسوں میں 20-25 گیگاواٹ سالانہ شمسی توانائی شامل کرنے کی صلاحیت ہے۔ چودھری نے کہاکہ "ہم امریکہ میں اپنے مارکیٹ شیئر کو مزید مضبوط بنانے اور یوٹیلیٹی، کمرشل اور مقامی صارفین کو پورا کرنے پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔"

وکرم سولر کے پلانٹ فالٹا، مغربی بنگال اور اوراگدم میں ہیں۔

مزید پڑھیں: