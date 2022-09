حیدرآباد: اگر ہم اپنی کمائی کی پوری رقم خرچ کردیں تو ہمارے مستقبل کیا ہوگا؟ ہم مالی تحفظ اور اپنا گھر جیسے خواب کو کیسے پورا کریں گے؟۔ اس لیے آپ کو اپنا راستہ خود بنانا ہوگا۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں چاہ وہاں راہ۔ آپ کو اپنی ماہانہ کمائی سے تھوڑی سی رقم بچانی ہوگی۔ آپ کو اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ انشورنس پریمیم، ہوم لون اس طرح کے تمام وعدے اخراجات ہیں۔ What About Our Future if We Spend All mMney as We Earn

بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سیسٹیمیٹک انویسٹمنٹ پلان (SIP) میوچل فنڈز سرمایہ کاری کی طرح ہے۔ یہ سچ ہے لیکن اس طرح کی سرمایہ کاری کرنے کا یہ واحد طریقہ نہیں ہے۔ ہم بازار سے منسلک ذرائع جیسے بینک ڈپازٹس، سوکنیا سمردھی یوجنا، پبلک پراویڈنٹ فنڈ وغیرہ میں باقاعدہ چھوٹی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ ایسی SIP سرمایہ کاری اسٹاک، انڈیکس ای ٹی ایف (ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز)، گولڈ فنڈز وغیرہ میں بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ اپنی مالی ضروریات اور صلاحیت کی بنیاد پر ان منصوبوں کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ انتخاب کرتے وقت خطرے، متوقع واپسی اور مقاصد کے لیے اپنی صلاحیت کا اندازہ لگانا نہ بھولیں۔

ہمیں اپنی آمدنی شروع ہوتے ہی سرمایہ کاری شروع کر دینی چاہیے، اور اسے اپنی ریٹائرمنٹ تک جاری رکھنی چاہیے۔ اگر 30 برس کے لیے ماہانہ 1,000 روپے کی سرمایہ کاری کی جائے تو ہمیں 30 برس کے بعد 18 فیصد سالانہ شرح سود پر 1.4 کروڑ روپے مل سکتے ہیں۔ اس طرح ہر کوئی کروڑ پتی بن سکتا ہے۔ SIP پلان کے پیچھے حکمت عملی یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی اضافی رقم کو منظم طریقے سے سرمایہ کاری کی جائے۔ مخصوص مالی مقاصد کو اس سے منسلک کیا جانا چاہیے، تاکہ یہ سرمایہ کاری بغیر کسی رکاوٹ کے کی جا سکے۔ بچوں کی تعلیم، اپنا گھر اور ریٹائرمنٹ فنڈ کے لیے اہداف مقرر کریں۔ ان اہداف میں سے ہر ایک کے لیے ایک SIP یا ان سب کو پورا کرنے کے لیے ایک مختلف SIP لیا جا سکتا ہے۔ 20 سے 40 برس کے لیے مدت اور صحت کی پالیسیوں کے لیے ادا کیا جانے والا پریمیم ہمارے لیے ایک خرچ ہے۔ اسے واپس حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے سالانہ پریمیم کے کم از کم 5 سے 10 فیصد کے برابر رقم ایس آئی پی میں سرمایہ کاری کرنا چاہیے۔

ہوم لون کا سود کم ہے لیکن 20 سے 30 برس کی طویل مدت کی وجہ سے یہ ایک بوجھ بھی ہے۔ اگر آپ 20 برس کے لیے 9 فیصد سود پر 18,000 روپے کی EMI ادا کرتے ہیں تو کل سود 23.18 لاکھ روپے بنتا ہے۔ سود اور اصل رقم کو لے کر یہ 43.18 لاکھ بنتا ہے۔ اگر آپ 10 فیصد EMI (1,800 سے 2,000 روپے) کے برابر رقم کے ساتھ 12 فیصد آمدنی والی اسکیموں میں SIP کی سرمایہ کاری کرتے ہیں، تو 20 برس کے بعد آپ کو 18 لاکھ سے 20 لاکھ روپے ملتے ہیں۔ اس طرح سود کا بڑا حصہ وصول کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ جب ہم مہنگے سامان، کاریں، بائک اور دیگر اسی طرح کی اشیاء خریدتے ہیں، تو ہمیں ایسے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے مناسب SIP پلان لینا چاہیے۔

یاد رکھیں، ان اسکیموں میں محفوظ طریقے سے سرمایہ کاری کرنی ہوگی جو افراط زر سے زیادہ منافع دیتی ہیں۔ دوسری آمدنی سرمایہ کاری سے کرنی ہوگی۔ کمانے والوں کے لیے لائف انشورنس پلان اور پورے خاندان کے لیے ہیلتھ انشورنس ضروری ہے۔ ہنگامی فنڈ 3 سے 6 ماہ کے لیے درکار ہے۔ صرف ضرورت کے وقت خرچ کریں۔ اگر یہ صرف آپ کی خواہش ہے تو ملتوی کریں۔ فریب دینے والے اشتہارات پر بھروسہ نہ کریں۔ حد سے زیادہ سرمایہ کاری سے گریز کریں۔ سرمایہ کاری جلد شروع کریں، باقاعدگی سے اور طویل مدت کے لیے ادائیگی کریں۔ یہ آپ کی مالی کامیابی کی راہ ہموار کرتا ہے۔

