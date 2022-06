نئی دہلی: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کوآپریٹو بینکوں Cooperative Banks کے ذریعے قرض کے بہاؤ کو بڑھانے کے لیے ریزرو بینک آف انڈیا RBIکے پالیسی اقدامات کا خیرمقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے معیشت کو فروغ ملے گا اور کاروباری مواقع پیدا ہوں گے۔

جمعرات کو کوآپریشن کی وزارت کے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق مسٹر شاہ نے بدھ کو آر بی آئی کی طرف سے کیے گئے تین پالیسی فیصلوں کو 'کوآپریٹو بینکنگ' سیکٹر کے لیے "بہت اہم" قرار دیا۔

آر بی آئی نے انفرادی ہاؤسنگ لون کی حد میں اضافہ کیا ہے جو کوآپریٹو بینک دے سکتے ہیں اور انہیں سستی ہاؤسنگ پروجیکٹس کی ترقی کے لیے کریڈٹ سپورٹ بڑھانے کے ساتھ ساتھ گھر گھر جا کر لوگوں کو اپنی بینکنگ خدمات پیش کرنے کی اجازت دی ہے۔'

انہوں نے کہا کہ ایک برس سے بھی کم عرصے میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کوآپریٹو سیکٹر کے لیے کئی ایسے تاریخی فیصلے کیے ہیں جن کی ایک طویل عرصے سے ضرورت تھی Modi has taken Historic Decisions for the Cooperative Sector۔ اس کے لیے انہوں نے تمام کوآپریٹو سیکٹر کا شکریہ ادا کیا۔

مسٹر امت شاہ نے کہا کہ کوآپریٹو سیکٹر میں کسانوں، زراعت اور ملک کے دیہی علاقوں کی ترقی اور بااختیار بنانے کی بے پناہ صلاحیت ہے، یہی وجہ ہے کہ مودی حکومت کوآپریٹو سیکٹر کو بااختیار بنا رہی ہے۔

آر بی آئی نے شہری کوآپریٹیو بینکوں کے لیے انفرادی ہاؤسنگ لون کی حد کو دوگنا کر دیا ہے۔ اس کے تحت ٹائر 1 اربن کوآپریٹو بینکوں (یو سی بی) کے لیے انفرادی ہاؤسنگ لون کی حد اب 30 لاکھ روپے سے بڑھا کر 60 لاکھ روپے، ٹائر 2 یو سی بی کے لیے 70 لاکھ روپے سے بڑھا کر 1.40 کروڑ روپے اور دیہی کوآپریٹو بینکوں کے لیے ( اس حد کو بالترتیب 20 لاکھ اور 30 ​​لاکھ روپے سے بڑھا کر 50 لاکھ اور 75 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔'

