رئیل اسٹیٹ سیکٹر کی اکائیوں نے افراط زر کے دباؤ اور جغرافیائی سیاسی بحران کے درمیان ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) کے پالیسی ریٹ کو موجودہ 4 فیصد پر مستحکم رکھنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور امید ظاہر کی ہےکہ گھر خریدار اور ڈیولپر کمپنیاں مالیاتی اداروں سے موجودہ شرحوں پر سود حاصل کرتی رہیں گی۔

شیشر بیجل، چیئرمین اور منیجنگ ڈائریکٹر، نائٹ فرینک انڈیانے کہا، "جغرافیائی سیاسی چیلنجوں اور افراط زر کے دباؤ کی وجہ سے پیدا ہونے والی رکاوٹوں کے باوجود آر بی آئی نے اس کی رفتار کو برقرار رکھنے کی ضرورت کو تسلیم کیا ہے۔ اقتصادی ترقی نے قبول کیا ہے. ہم ریپو ریٹ پر جمود کا خیر مقدم کرتے ہیں اورآر بی آئی کے پالیسی موقف کو جاری رکھنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ریپو ریٹ میں کسی تبدیلی کے بغیر، مالیاتی ادارے موجودہ سطح پر گھریلو خریداروں اور رئیل اسٹیٹ ڈیویلپرز دونوں کے لیے شرح سود کو اور اس طرح گھروں کی مانگ کی موجودہ سطح کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔

اجمیرا رئیلٹی اینڈ انفرا انڈیا کے دھول اجمیرا نے بھی ریپو ریٹ کو موجودہ سطح پر برقرار رکھنے کا خیرمقدم کرتے ہوئے کہا، "ہم توقع کرتے ہیں کہ گھریلو قرضوں پر کم شرح سود کے ساتھ گھروں کی مانگ میں اضافہ ہوتا رہے گا۔"

راجن بنڈیلکر، صدر این اے آر ای ڈی سی او نے کہا، "ریزرو بینک نے افراط زر کے دباؤ اور شرح نمو کی وجہ سے درپیش چیلنجوں کو تسلیم کیا ہے، لیکن ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو پالیسیوں اور صارفین کے جذبات کو بہتر بنانے کے معاملے میں مضبوط تعاون کی ضرورت ہے۔ "

ایمکے گلوبل فنانشل سروسز کی پرنسپل اکانومسٹ مادھوی اروڑا نے کہا، "مجموعی طور پرپالیسی اقدامات نے اچھی احتیاط کا مظاہرہ کیا ہے اور مانیٹری پالیسی کا موقف بتدریج الٹرا لبرل موقف کے الٹ جانے کی طرف جا رہا ہے۔"

وشواناتھ گوڈا، منیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او ایل آئی سی ہاؤسنگ فنانس نے کہا، "جبکہ مانیٹری پالیسی کے معمول پر آنے کے آثار واضح طور پر نظر آ رہے ہیں، جس طرح سے ریزرو بینک نے ریپو کو مسلسل برقرار رکھا ہے، ہاؤسنگ لون کی مانگ وہی رہے گی۔"

پردیپ اگروال، چیئرمین،رئیل اسٹیٹ ڈیولپر سگنیچر گلوبل نے کہا، "آر بی آئی کا لبرل انداز اس اعتماد کو بڑھا دے گا جو گھر خریدکر بنا رہے ہیں۔ اس سے سستی ہوم لون اور ہاؤسنگ کی مانگ میں اضافہ ہوگا اور ہاؤسنگ یونٹس کی مارکیٹ میں ہاؤسنگ مارکیٹ میں مسلسل بہتری کا عمل جاری رہے گا۔ جس سے پوری ہندوستانی معیشت پر زبردست اثر پڑے گا۔

نش بھٹ، سی ای او، مل ووڈ کین انٹرنیشنل نے کہا، "ریزرو بینک اب افراط زر پر قابو پانے کے لیے مناسب مانیٹری موقف سے دستبرداری پر توجہ مرکوز کرے گا۔"

