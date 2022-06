انڈین آئل کے نوٹیفکیشن کے مطابق دہلی میں آج پٹرول کی قیمت 96.72 روپے اور ڈیزل کی قیمت 89.62 روپے فی لیٹر ہے، جبکہ ممبئی میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بالترتیب 111.35 روپے اور 97.28 روپے فی لیٹر ہے۔ Petrol and Diesel Prices in Delhi and Mumbai

ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ویلیو ایڈڈ ٹیکس ( وی اے ٹی ) اور فریٹ چارجز کی بنیاد پر ریاستوں میں مختلف ہوتی ہیں۔ مرکزی حکومت نے 25 مئی کو عام آدمی کو بڑی راحت دیتے ہوئے پٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی میں بالترتیب 8 روپے اور 6 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا تھا ۔ جس کی وجہ سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بالترتیب کم از کم 9.5 روپے اور 7 روپے کی کمی ہوئی تھی۔

عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے ۔ لندن برینٹ کروڈ آج 0.49 فیصد گرکر 119.22 ڈالر فی بیرل اور یو ایس کروڈ 0.59 فیصد کمی کے ساتھ 116.90 ڈالر فی بیرل پر ہے ۔ پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا یومیہ جائزہ لیا جاتا ہے۔

آج ملک کے چار بڑے شہریوں میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مندرجہ ہیں:-

شہر ............پیٹرول............ڈیزل

دہلی .............96.72.۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔89.62

ممبئی ...........111.35........97.28

کولکتہ . .....106.03.۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 92.76

چنئی ...........102.63.۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔.94.24

یو این آئی