ملک میں رجسٹرڈ 5050 غیر ملکی کمپنیوں Total 5,050 foreign Companies Registered in India میں سے تقریباً 66 فیصد یعنی 3335 کمپنیاں فعال ہیں۔ یہ اطلاع کارپوریٹ امور کی وزارت نے جاری کی ہے۔ Out of 5,050 foreign companies registered in India, 66 pc are active

کمپنیز ایکٹ کے مطابق، غیر ملکی کمپنی کوئی بھی کمپنی یا ادارہ ہے جو بیرون ملک سے متعلق ہے اور اس کا بھارت میں کاروبار ہے یا ملک میں کاروباری سرگرمیوں میں شامل ہے۔ ایکٹ کے سیکشن 380(1) کے مطابق، ہر غیر ملکی کمپنی کو بھارت میں اپنا کاروبار قائم کرنے کے 30 دنوں کے اندر اندراج کے لیے ضروری دستاویزات رجسٹرار کو بھیجنے ہوتے ہیں۔

سرکاری اعداد و شمار کے مطابق دہلی میں سب سے زیادہ غیر ملکی کمپنیاں ہیں۔ یہاں رجسٹرڈ 1957 کمپنیوں میں سے 1444 فعال کمپنیاں ہیں۔ اس کے بعد 1346 غیر ملکی کمپنیوں میں سے 815 کمپنیاں مہاراشٹر میں سرگرم ہیں۔ کرناٹک میں 462 غیر ملکی کمپنیوں میں سے 252 رجسٹرڈ ہیں اور 450 غیر ملکی کمپنیوں میں سے 248 ہریانہ میں کام کر رہی ہیں۔

ملک کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست اتر پردیش میں 108 غیر ملکی کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں، جن میں سے 78 کمپنیاں فعال ہیں۔ مغربی بنگال میں رجسٹرڈ 89 غیر ملکی کمپنیوں میں سے 59 کمپنیاں فعال ہیں۔ مرکز کے زیر انتظام جموں و کشمیر میں صرف ایک غیر ملکی کمپنی رجسٹرڈ ہے جو فعال نہیں ہے۔

ساحلی ریاست گجرات میں 78 غیر ملکی کمپنیوں کی موجودگی ہے، جن میں سے 52 فعال ہیں۔ تمل ناڈومیں 217 غیر ملکی کمپنیاں کام کر رہی ہیں جبکہ رجسٹرڈ غیر ملکی کمپنیوں کی تعداد 335 ہے۔

کورونا وبا کے باعث ملک میں رجسٹرڈ غیر ملکی کمپنیوں کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ مالی برس 2020-21 میں رجسٹرڈ غیر ملکی کمپنیوں کی تعداد 78 رہی جبکہ برس 20-2019 اور برس 2018-19 میں یہ تعداد بالترتیب 124 اور 118 تھی۔

