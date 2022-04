نئی دہلی: ملک کی 41 آرڈیننس فیکٹریوں کے کارپوریٹائزیشن کے سات دفاعی کمپنیوں Indian Defence Companies نے پہلے چھ مہینوں میں معقول منافع کمایا ہے اور ان کا کاروبار 8,400 کروڑ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق ان کمپنیوں نے گزشتہ چھ ماہ میں 3000 کروڑ روپے کے گھریلو معاہدوں پر دستخط کیے ہیں اور انہیں 600 کروڑ روپے سے زیادہ کے ایکسپورٹ آرڈر ملے ہیں۔ میونیشن انڈیا لمیٹڈ کمپنی کو 500 کروڑ روپے کا اب تک کا سب سے بڑا ایکسپورٹ آرڈر ملا ہے۔

یہ کمپنیاں گزشتہ برس وجے دشمی کے دن 15 اکتوبر کو قوم کے نام وقف کی گئی تھیں۔ سات میں سے چھ کمپنیوں نے پہلے چھ ماہ میں منافع کمایا ہے، جبکہ ایک کمپنی نے اپنا نقصان کم کیا ہے Six of the Seven Defence Companies Report Profits۔ جمعہ کو وزارت دفاع کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق پہلے یہ تمام کمپنیاں خسارے میں چل رہی تھیں، لیکن اب گزشتہ 31 مارچ تک میونیشن انڈیا لمیٹڈ کو 28 فیصد، آرمرڈ وہیکل کارپوریشن لمیٹڈ کو 33.09، ایڈوانسڈ ویپنز اینڈ ایکوپمنٹ انڈیا لمٹیڈ کو 4.84 فیصد، ٹروپ کمفرٹس لمیٹیڈ کو26 فیصد،انڈیا آپٹیل لمٹیڈ اور گلائیڈرز انڈیا لمیٹڈ کو 13.26 فیصد منافع ہوا ہے جبکہ ساتویں کمپنی ینترانڈیا لمٹیڈ کا خسارہ348.17 سے گھٹ کر 111.49 فیصد پہنچ گیا ہے۔

ان کمپنیوں کے قیام کے بعد سے حکومت نے ان کی مدد کے لیے کئی نئے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے ابتدائی فوائد حاصل کیے ہیں۔ حکومت پہلے دن سے ان نئی کمپنیوں کی کارکردگی پر نظر رکھے ہوئے ہے اور اگر ضرورت ہو تو مناسب طریقوں سے مداخلت کی جا رہی ہے تاکہ ان کے قیام کا مقصد پورا ہو سکے۔ دفاعی شعبے میں ایک بڑی اصلاحات کرتے ہوئے 16 جون کو آرڈیننس فیکٹریوں کو کارپوریٹائز کر دیا گیا تھا۔ دفاعی شعبے میں سات کمپنیاں بنانے کا تاریخی فیصلہ کیا گیا تھا۔

یو این آئی