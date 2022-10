نئی دہلی: مسابقتی کمیشن آف انڈیا (سی سی آئی) نے منگل کے روز دو میڈیا ہاؤسز سونی اور زی کے انضمام کو کچھ شرائط کے ساتھ منظوری دے دی ہے۔ کمیشن نے کہا کہ اس نے Zee Entertainment Enterprises Ltd. (ZEE) اور بنگلہ انٹرٹینمنٹ پرائیویٹ لمیٹڈ (BEPL) K Culver Max Entertainment Pvt. Ltd. (CME) کو کچھ شرائط کے ساتھ منظور کیا ہے۔ Competition Comm gives conditional approval to Sony-Zee merger deal

ذرائع نے بتایا کہ ریگولیٹر ابتدائی طور پر اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اس معاہدے سے مسابقت پر منفی اثر پڑ سکتا ہے، جس پر سی سی آئی نے دونوں فریق کو نوٹس جاری کیے، جس پر دونوں فریق نے رضاکارانہ طور پر کچھ تجاویز پیش کیں، جنہیں ریگولیٹر نے قبول کر لیا۔ مجوزہ انضمام ایک حصول کی نوعیت میں ہے اور انضمام کا احاطہ مسابقتی ایکٹ 2002 کے سیکشن 5(a) اور 5(c) کے تحت کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ایک خاص حد سے زیادہ انضمام کے لیے سی سی آئی سے منظوری درکار ہوتی ہے۔

سی ایم ای سونی گروپ کارپوریشن (SGC) کا بالواسطہ مکمل ملکیتی ماتحت ادارہ ہے۔ CME SGC گروپ کا حصہ ہے۔ CME کے بھارت میں کئی عمومی تفریحی چینلز، فلم، کھیل اور بچوں کے تفریحی چینلز ہیں۔ SonyLIV CME کی ڈیجیٹل تفریحی ویڈیو پلیٹ فارم ہے، جو بھارت اور بین الاقوامی منڈیوں میں OTT خدمات فراہم کراتی ہیں۔ CME بھارت میں 700 ملین سے زیادہ ناظرین تک اپنا مواد پہنچتا ہے اور 167 ممالک میں دستیاب ہے۔

BEPL SGC کا بالواسطہ مکمل ملکیتی ماتحت ادارہ بھی ہے اور SGC گروپ کا ایک حصہ ہے۔ بی ای پی ایل فلموں، پروگراموں اور دیگر ٹی وی مواد کے حقوق کے حصول کے ساتھ ساتھ ٹی وی مواد کی نشریات سے اشتہارات کی آمدنی پیدا کرنے میں بڑی حد تک ملوث ہے۔

فی الحال ZEE ایک میڈیا اور تفریحی کمپنی ہے۔ یہ براڈکاسٹنگ، ڈیجیٹل مواد، موویز، موسیقی اور لائیو انٹرٹینمنٹ کے شعبوں میں 190 ممالک تک پہنچ چکا ہے۔ ZEE5 ZEE کی ڈیجیٹل تفریحی ویڈیو سروس ہے، جو بھارت اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں OTT خدمات فراہم کرتی ہے۔ ZEE BSE لمیٹڈ اور نیشنل سٹاک ایکسچینج آف انڈیا لمیٹڈ کے سٹاک ایکسچینج میں ایک درج کمپنی ہے۔

