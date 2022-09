نئی دہلی: مرکزی تحقیقاتی بیورو، CBI نے 466 کروڑ روپے کے بینک دھوکہ دیہی معاملے میں Yes Bank کے شریک بانی رانا کپور اور Avanti Group کے پرموٹر گوتم تھاپر اور ان کی کمپنی کے خلاف فردجرم داخل کی ہے۔ سی بی آئی کا الزام ہے کہ ملزمان نے سنہ 2017 سے 2019 کے دوران عوامی پیسے کی منتقلی اور خردبرد کرنے کے لیے مجرمانہ خیانت، دھوکہ دیہی، مجرمانہ سازش اور جعل سازی کا ارتکاب کیا ہے۔ CBI files chargesheet against Rana Kapoor in Rs 466 crore Yes Bank fraud case

واضح رہے کہ راناکپور اور گوتم تھاپر کو فروری میں ممبئی کی ایک سیشن عدالت نے پانچ لاکھ روپے کی عارضی مچلکے پر ضمانت دے دی تھی۔ ضمانت کے باوجود CBI اور ED کے ذریعہ درج کیے گئے دیگر معاملوں کی وجہ سے کپور Taloja جیل میں ہیں۔

