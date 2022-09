نئی دہلی: حکومت نے کہا ہے کہ ٹوٹے ہوئے چاول کی گھریلو ضروریات کو یقینی بنانے کے لیے اس کی برآمداتی کی پالیسی میں ترمیم کی گئی ہے۔ خوراک اور عوامی تقسیم کے سکریٹری سدھانشو پانڈے نے اس بات پر زور دیا کہ گھریلو پولٹری صنعت کی کھپت کو پورا کرنے اور دیگر مویشیوں کی خوراک کے ذخیرے، نیز ایتھانول آمیزش کے پروگرام کی کامیاب عمل آوری و ایتھانول کی پیداوار کے لیے ٹوٹے ہوئے چاول کی وافر دستیابی کو یقینی بنانے کے سلسلے میں ایسا کیا گیا ہے۔ Broken Rice Export Policy Amended

بتادیں کہ حکومت نے ٹوٹے ہوئے چاول کی برآمد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اس سلسلے میں حکومت نے ایک حکم نامہ بھی جاری کیا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت نے اسنا چاول کے علاوہ غیر باسمتی چاول پر 20 فیصد ایکسپورٹ ڈیوٹی بھی عائد کی ہے۔ India bans the export of broken rice with effect from today

ڈائریکٹر جنرل فارن ٹریڈ سنتوش کمار سارنگی نے اس سلسلے میں نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق 9 ستمبر سے ٹوٹے ہوئے چاول کی برآمد پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ مختلف قسم کی برآمدات پر 20 فیصد ڈیوٹی عائد کی گئی ہے۔ گزشتہ روز نئی دہلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ملک میں سالانہ تقریباً 50 سے 60 لاکھ میٹرک ٹن ٹوٹے ہوئے چاول کی پیداوار ہوتی ہے، جسے بنیادی طور پر پولٹری ودیگر مویشیوں کی خوراک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ India Bans Export of Broken rice

اسے ایتھانول کی پیداوار کے لیے اناج پر مبنی Distilleries کے ذریعے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ جسے بعد میں پیٹرول کے ساتھ آمیزش کے لیے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو سپلائی کیا جاتا ہے۔

