عام تعطیل ہونے کی وجہ سے اکشے ترتیہ منگل کو شاندار آغاز ہوا۔ یہاں زیورات کے تاجروں کی بڑی بھیڑ دیکھی جارہی ہے۔ گرمی کی وجہ سے درجہ حرارت بڑھنے سے پہلے ہی صارفین زیورات کی خریداری کے لیے دکانوں پر پہنچ رہے ہیں۔ آل انڈیا جیم اینڈ جیولری ہاؤس ہولڈ کونسل (جی جے سی) کے نائب صدر شیام مہرا نے کہا، 'ملک بھر میں زیورات کے تاجروں نے اپنی دکانیں جلد کھول دیں اور صبح سے ہی گاہکوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پچھلے 10-15 دنوں سے مارکیٹ میں ایک مثبت رجھان رہا ہے۔ اکشے ترتیہ کے دن بھی مارکیٹ میں تیزی رہے گی۔ ہمیں آج 25-30 ٹن تجارت کی توقع ہے۔' Jewellers Expect biz of Up to 30 Tonne

جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا زیادہ قیمتیں فروخت میں رکاوٹ بنیں گی، مہرا نے کہا کہ سونے کی قیمت 55,000-58,000 روپے فی 10 گرام سے کم ہو کر 50,500 روپے فی 10 گرام پر آگئی ہے۔ قیمتوں میں کمی نے صارفین کے جذبات کو تقویت دی ہے۔ اسی طرح کے خیالات کی بازگشت کرتے ہوئے، سوربھ گڈگِل، منیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او، پی این جی جیولرز نے کہا کہ کسٹمر بیس مضبوطی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور امید کی جاتی ہے کہ جیسے جیسے دن آگے بڑھے گا اس میں اضافہ ہوگا۔

کلیان جیولرز کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر رمیش کلیانارمن نے کہا کہ اکشے ترتیہ پر سونا خریدنا انتہائی مبارک سمجھا جاتا ہے اور اس روایت نے بازار میں مثبت رجحان کو برقرار رکھا ہے۔ کیٹرلین کے چیف آپریٹنگ آفیسر (سی او او) اور شریک بانی، اونیش آنند نے کہا کہ اس سال بھارتی مارکیٹ کی قوت خرید میں اضافہ ہوا ہے۔

