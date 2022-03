ورلڈ بینک گروپ نے کہا ہے کہ اس کے بورڈ آف ایگزیکٹو ڈائریکٹرز نے یوکرین کے لیے 72.3 کروڑ ڈالر کی مالی امداد کی منظوری دی ہے۔



ورلڈ بینک کے بورڈ آف ایگزیکٹیو ڈائریکٹرز نے آج یوکرین کے لیے 4.89 ملین ڈالر کے ضمنی بجٹ امدادی پیکج کی منظوری دے دی ہے، جسے یوکرین اقتصادی ایمرجنسی سے باہر یا آزاد یوکرین کی مالی اعانت کہا جا سکتا ہے، ورلڈ بینک نے پیر کو اپنی ریلیز میں یہ اطلاع دی۔’’بورڈ سے منظور شدہ پیکیج میں 3.05 ملین کا اضافی قرض اور 13.9 ملین کی گارنٹی شامل ہے۔ 13.4 ملین کی فنڈنگ ​​اور 10.0 ملین کی متوازی فنانسنگ بھی جمع کی جارہی ہے۔‘‘ World Bank has approved a $350 million loan



ریلیز میں کہا گیا ہے کہ مالی امداد یوکرین کی حکومت کو اپنے شہریوں کو خدمات فراہم کرنے میں مدد کرے گی، جس میں اسپتال کے کارکنوں کی تنخواہیں، بزرگوں کے لیے پنشن اور کمزور گروہوں کے لیے سماجی پروگرام شامل ہیں۔ support for war-torn Ukraine

یو این آئی