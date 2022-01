مرکزی حکومت کی جانب سے 4 نومبر کو پٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی میں بالترتیب 5 روپے اور 10 روپے کی کمی کے اعلان کے بعد قیمتوں میں نمایاں کمی آئی تھی اور ریاستی حکومت کے ویٹ میں کمی کے فیصلے کے بعد دہلی میں دو دسمبر کو روپے تک پٹرول تقریباً 8 روپے سستا ہو گیا تھا۔

تاہم دیگر میٹرو شہروں میں گزشتہ 57 دنوں سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی Petrol and diesel prices stable ہے۔ گھریلو بازار میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 58ویں دن بھی کوئی تبدیلی نہیں Petrol and diesel prices stable for the 58th day ہوئی۔

راجدھانی دہلی میں ویٹ میں کمی کی وجہ سے بھارت پٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ ( بی پی سی ایل) پمپ پر پٹرول کی قیمت 95.41 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 86.67 روپے فی لیٹر رہی۔

پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا روزانہ جائزہ لیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر نئی قیمتیں ہر روز صبح 6 بجے سے لاگو ہوتی ہیں۔ آج ملک کے چار بڑے میٹرو میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کچھ اس طرح رہیں۔ چار میٹروز میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔



گھریلو بازار میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 58ویں دن بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ راجدھانی دہلی میں ویٹ میں کمی کی وجہ سے بھارت پٹرولیم کارپوریشن لمیٹڈ (بی پی سی ایل) پمپ پر پٹرول کی قیمت 95.41 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت 86.67 روپے فی لیٹر رہی۔



یہ بھی پڑھیں:

Commercial LPG Cylinder Rates Decreases: نئے سال کا تحفہ، کمرشل ایل پی جی سیلنڈر 100 روپے سستا





چار میٹروز میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں درج ذیل ہیں۔



مہانگر..................پٹرول.............ڈیزل ( روپے فی لیٹر)



دہلی .................95.41.......... 86.67



کولکتہ ..............104.67..........89.79



ممبئی ..............109.98..........94.14



چنئی................101.40..........91.43





یو این آئی