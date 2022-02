ہوم لون اب دستیاب سب سے سستے لونز میں سے ایک ہے۔ ہم یہ قرض کسی ایسے بینک یا مالیاتی ادارے سے لے سکتے ہیں جو ہمارے لیے آسان ہو۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ اگر قسطیں وقت پر ادا نہ کی جائیں تو قرض لینے والے کو کس طرح مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ Home loan is one of the most affordable loans available now

بینک اور مالیاتی ادارے بقایا جات کو عارضی ڈیفالٹ سمجھیں گے اگر مکانات کی قسطیں لگاتار تین مہینوں تک ادا نہ کی جائیں۔ وہ قرض لینے والے کو نوٹس بھیجیں گے۔ اگر انہوں نے پھر بھی جواب نہ دیا وہ قرض کی وصولی کے لیے ضروری اقدامات اٹھائے گے اور تین ماہ بعد اسے بڑی غلطی تصور کریں گے۔ یہاں تک کہ وہ ہوم لون ڈیفالٹرز کو گھر کی نیلامی کے نوٹس بھی دیتے ہیں۔ Banks and financial institutions

قسطوں میں تاخیر ہونے پر بینک قسط کی رقم کا ایک سے دو فیصد تک جرمانہ فیس وصول کرتے ہیں۔ جب کوئی قرض لینے والا مققرہ مددت میں قرض ادا نہیں کرتا تو وہ ڈیفالٹر بن جاتا ہے تو اس قرض کا تعین NPA این پی اے کے طور پر کیا جائے گا۔ اس سے پہلے بینک قرض لینے والوں کو کئی نوٹس دیتے ہیں۔ کچھ کمپنیاں قرض جمع کرنے کے لیے فریق ثالث کی خدمات کا استعمال کرتی ہیں۔ اگر قرض این پی اے بن جاتا ہے تو قرض لینے والے اور قرض دہندگان کے درمیان جھگڑے کی گنجائش ہوگی۔ دوسرے قرض جو آپ نے اسی بینک سے لیے ہیں وہ بھی اس NPA اکاؤنٹ سے منسلک ہوں گے۔ اس دوران صورتحال مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ Banks Charge a Penalty Fee

اگر اقساط صحیح طریقے سے ادا نہیں کی جاتی ہیں، تو اس کا کریڈٹ سکور پر منفی اثر پڑے گا۔ اگر آپ EMIs کو اکثر چھوڑتے ہیں تو آپ کا کریڈٹ سکور گرنے کا امکان ہے۔ بینکوں نے اب اپنی شرح سود کو ریپو سے جوڑ دیا ہے۔ اس کے علاوہ، سود کا تعین قرض لینے والے کے کریڈٹ سکور کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ Effect on The Credit Score

اگر آپ کا کریڈٹ سکور کم ہے تو، شرح سود بڑھنے کا امکان ہے۔ اگر بینک کسی بڑے ڈیفالٹ کی صورت میں این پی اے دکھاتے ہیں تو قرض لینے والے کی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ credibility of the borrower will be damaged

اگر آپ زیادہ سود یا دیگر وجوہات کی وجہ سے ایک بینک سے دوسرے بینک میں قرض تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ نئی کمپنی آپ کو قرض نہ دینا چاہے کیونکہ پرانے بینک میں EMI صحیح طریقے سے ادا نہیں کی گئی ہے۔ آپ کے لیے ذاتی، آٹو یا دوسرا نیا قرض حاصل کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔If you want to change the loan

اس کا کیا حل ہے؟

جب آپ ای ایم آئی ادا کرنے کے قابل نہ ہوں تو کیا کرنا چاہئے

جب آپ قسطیں ادا نہ کر پارہے ہو تو آپ دوستوں اور رشتہ داروں سے قرض لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس فکسڈ ڈپازٹ اور انشورنس پالیسیاں ہیں، تو آپ کو ان پر اوور ڈرافٹ کی سہولت حاصل کرنی چاہیے۔ حالات ٹھیک ہونے پر یہ تمام بقایا جات فوری طور پر نمٹائے جائیں۔ اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مالی غیر یقینی صورتحال ہے، تو پہلے کم سود والے سرمایہ کاری کے منصوبوں کو دیکھیں۔ قرض کے بوجھ سے چھٹکارا پانے کے لیے اس گھر کو بیچنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ مکمل طور پر ناقابل تلافی صورتحال ہے۔ Fixed deposits and insurance policies

اگر ای ایم آئی کئی سالوں سے ادا نہیں کی جاتی ہے تو آپ قرض جیسی انشورنس پالیسیوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ پالیسی اس وقت کارآمد ثابت ہوگی جب آپ بے روزگار ہیں اور آپ کی باقاعدہ آمدنی نہیں ہے۔ کم از کم چھ ماہ کی EMI کے لیے کافی رقم ہمیشہ ہنگامی فنڈ کے طور پر دستیاب ہونی چاہیے۔ اس سے آپ پر کوئی مالی دباؤ نہیں پڑے گا۔ قرض کی مدت کا انتخاب کرنا جس کی EMI کم ہو اور اپنے ذرائع کے مطابق قرض لینا ہمیشہ محفوظ ہوتا ہے۔ Utilise the loan-like Insurance policies

حل بینک بازار ڈاٹ کام کے سی ای او ادھیل شیٹی کے مطابق، قرض کی تنظیم نو اور موقوف آپ کو خراب صورتحال سے نجات دلا سکتے ہیں۔

یہ بھی پڑھیں : CIBIL Score for Home Loan: ہوم لون آسانی کے ساتھ حاصل کرنے کے اہم نکات