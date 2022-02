بہت سے سرمایہ کار ایکویٹی یعنی شیئر اسکیموں میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی ظاہر کرتے ہیں Many Investors Show Interest in Investing in Equity Schemes۔ لیکن، ان کی سرمایہ کاری کی فہرست ہمیشہ مختلف ہونی چاہیے۔ اسی لیے ماہرین کا مشورہ ہے کہ قرض کی اسکیموں کو بھی ان کی سرمایہ کاری کی فہرست میں شامل کیا جانا چاہیے کیونکہ قرض کا مارکیٹ ایک اہم مارکیٹ ہے جہاں سرمایہ کار اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے اپنے فنڈز لگا سکتے ہیں۔ Debt Schemes for New Iinvestors

ایسے افراد جو سرمایہ کاری کے سفر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ ڈیبٹ فنڈز ان کے سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو کا حصہ ہونا چاہیے۔ لیکن، ڈیٹ فنڈ کا انتخاب کرنے سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیٹ فنڈ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے۔

نئے سرمایہ کاروں کے لیے ڈیبٹ اسکیمیں سود مند ؟

سرمایہ کاروں کو ہمیشہ مشورہ دیاجاتا ہے کہ کم از کم چھ ماہ کے اخراجات کے لیے کافی نقد رقم ہاتھ میں رکھیں کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کب کونسی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ جب بھی ضرورت ہو اس رقم کو لینا ممکن ہو۔ یہ رقم آمدنی حاصل کرنے کے لیے نہ ہو۔

سرمایہ کاروں کو یہ بھی مشورہ دیا جاتا ہے ہے کہ زیادہ اتار چڑھاؤ والے ایکویٹیز میں سرمایہ کاری کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں... اگر انڈیکس گرتے ہیں تو شیئر بیچتے وقت نقصان ہوگا۔

ای پی ایف اور پی پی ایف کو قرض کی اسکیموں کے طور پر بھی مانا جاسکتا ہے۔ تاہم یہ طویل مدتی سرمایہ کاری کی اسکیمیں ہیں۔ اگر آپ پیشگی رقم لینا چاہتے ہیں تو کچھ شرائط کے تحت اس کی اجازت ہوگی۔ حکومتی گارنٹی کا ہونا یہاں اچھا عنصر سمجھا جاتا ہے۔ جو لوگوں کو مستقبل میں زیادہ رقم کی منصوبہ نہیں ہے ان کی سرمایہ کاری میں یہ شامل ہونی چاہیے۔

سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان (SIP) مارکیٹ کے اتار چڑھاو سے اوسط فائدہ حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ قرض کی اسکیموں میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک طویل مدتی اہداف کے ساتھ ان میں ماہانہ بنیادوں پر سرمایہ کاری کرنا ممکن ہے۔

ڈیبٹ فنڈز سود کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ مالیاتی ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ قرض کے فنڈز فکسڈ ڈپازٹ جیسے نہیں ہوتے۔ ڈیبٹ فنڈز پر سرمایہ کاری کرتے وقت یہ بھولیں کہ یہ بعض اوقات نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ مارکیٹ پر مبنی اسکیموں میں، چاہے وہ ایکویٹی ہوں یا ڈیبٹ اسکیموں میں کچھ نہ کچھ نقصان کے امکانات رہتے ہیں۔

مزید پڑھیں: