وزیر اعظم نے بجٹ کے بعد کے ویبناروں کی سیریز میں آج ساتویں ویبنار سے خطاب کیا، تاکہ وقت مقررہ کے اندر بجٹ کی موضوعات کو پوری طرح نافذ کرنے میں اسٹیک ہولڈرز کی حوصلہ افزائی کی جاسکے اور ان سے مشاورت کی جاسکے۔ انہوں نے کہاکہ یہ اس بات کی اجتماعی کوشش ہے، تاکہ بجٹ کے مطابق یہ یقینی بنایا جاسکے کہ ہم کیسے تیز، ہموار اور بہترین نتائج کے پیش نظر ان التزامات کو نافذ کرسکتے ہیں۔ Webinar in the Post-Budget Series

وزیراعظم نے کہاکہ ان کی حکومت کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کوئی الگ تھلگ شعبہ نہیں ہے Science and Technology is not an Isolated Sector۔ معیشت کے میدان میں، اس نقطہ نظر کو ڈیجیٹل اکانومی اور فنٹیک جیسے شعبوں کے ساتھ ملایا گیا ہے۔ اسی طرح انفراسٹرکچر اور عوامی خدمات کی فراہمی سے متعلق وژن کو مدنظر رکھتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی کا بہت بڑا کردار ہے۔

انہوں نے کہاکہ 'ہمارے لیے ٹیکنالوجی ہم وطنوں کو با اختیار بنانے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے لیے ٹیکنالوجی ملک کو خود کفیل بنانے کی بنیاد ہے۔ بجٹ میں بھی اسی وژن کی جھلک نظر آتی ہے۔ ابھرتے ہوئے نئے عالمی نظاموں کی روشنی میں، یہ ضروری ہے کہ ہم خود کفیل پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔'

وزیر اعظم مودی نے آرٹیفیشل انٹلی یعنی مصنوعی ذہانت جینٹ جیو – اسپیشل سسٹمس، ڈرونس، سیمی کنڈکٹر، خلائی ٹکنالوجی، جنومکس، ادویہ سازی اور 5 جی سے متعلق صاف ٹکنالوجیز جیسے ابھرتے ہوئے شعبوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہاکہ بجٹ میں 5 جی اسپکٹرم کی نیلامی کے لیے ایک واضح روڈ میپ پیش کیا گیا ہے اور مضبوط 5 جی ایکو سسٹم سے منسلک ڈیزائن پر مبنی مینوفیکچرنگ کے لیے پیداوار پر مبنی ترغیبی اسکیمیں تجویز کی گئی ہیں۔ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر سے اس شعبے میں اپنی کوششوں کو بڑھانے کی اپیل کی۔

گیمنگ کے لیے وسیع ہوتے ہوئے عالمی بازار کاذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہاکہ بجٹ میں’انیمیشن ویزوول ایفیکٹ گیمنگ کومک‘ ( اے وی جی سی) پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی ایکوسسٹم بناناچاہیے اور دونوں شعبوں میں غیر ملکوں پر انحصار کوکم کیاجاناچاہیے۔ وزیر اعظم نے پرائیویٹ سیکٹر پر زور دیا کہ وہ جیو اسپیشل ڈیٹا کے استعمال کے لیے ضوابط میں تبدیلی اور اصلاحات کی وجہ سےپیدا ہونے و الے لامحدود مواقع سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔'

تیسرے سب سے بڑے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم یعنی بھارتی اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کاحوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے اس شعبے کو حکومت کی جانب سے مکمل تعاون کایقین دلایا۔ وزیراعظم نے بتایا، ’’ نوجوانوں کی ہنرمندی، ری اسکلنگ اور اپ اسکلنگ کے لیے ایک پورٹل بھی بجٹ میں تجویز کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ہی نوجوانوں کو اے پی آئی پر مبنی قابل اعتماد مہارت کی اسناد، ادائیگی اور ٹیکنالوجی پر مبنی وسائل کی دریافت کے ذریعے بہتر روزگاراور مواقع حاصل ہوں گے۔'

مسٹر مودی نے ملک میں تعمیرات کی حوصلہ افزائی کے لیے 14 بڑے شعبوں میں 2 لاکھ کروڑ روپے کی پی ایل آئی اسکیموں کے بارے میں بتایا۔ وزیراعظم نے اسٹیک ہولڈروں کو واضح ہدایت دی کہ وہ شہری خدمات ، ای ویسٹ مینجمنٹ، ری سائیکلنگ پر مبنی معیشت اور الیکٹرک وہیکل سیکٹر میں آپٹکل فائبر کے استعمال جیسے موضوعات پر عملی تجاویز پیش کریں۔

یو این آئی