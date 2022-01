وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتہ کے روز Interacting With over 150 Startups on Saturday ملک میں تیزی سے ترقی کرنے والے اسٹارٹ اپ اداروں کو ان کے فروغ پزیر ماحول کو بہتر بنانے کا یقین دلاتے ہوئے Big Boost for Start-Up کہاکہ' اسٹارٹ اپ یونٹس علاقائی ترقی اور خواتین کے لیے مواقع پیدا کرنے میں عدم توازن کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔'

انہوں نے کہا کہ اس دہائی میں حکومت ملک میں جدت طرازی، انٹرپرینیورشپ اور اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے پالیسیوں اور ضوابط میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کر رہی ہے۔'

انہوں نے کہاکہ ’’ان تبدیلیوں کے تین اہم پہلو ہیں – پہلا، آزادانہ کاروبار، حکومتی عمل کے ویب سے اختراع اور بیوروکریسی کے مختلف پہلو۔ دوسرا، جدت کو فروغ دینے کے لیے ایک ادارہ جاتی طریقہ کار بنانا اور تیسرا، شروع میں انگلی پکڑ کر نوجوان کاروباریوں کی حمایت کرنا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ نوجوانوں کی ہر تجویز، ہر آئیڈیا اور ہر اختراع کو حکومت کی بھرپور حمایت حاصل رہے گی۔

نیشنل اسٹارٹ اپ ڈے منانے کا اعلان

وزیر اعظم نے اس موقع پر 16 جنوری کو 'نیشنل اسٹارٹ اپ ڈے' PM Declares 16 Jan as Startup Day کے طور پر منانے کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے سنہ 2016 میں اس دن حکومت کی ایک بڑی پہل اسٹارٹ اپ انڈیا کا آغاز کیا تھا اور ٹیکس، پیٹنٹ اور کاپی رائٹس، لیبر اور ماحولیات کے قوانین کی تعمیل میں بہت سی رعایتوں کے ساتھ اسٹارٹ اپ یونٹس کے لیے وینچر کیپیٹل فنڈز کی سہولت فراہم کرنے کی پہل کی تھی۔

وزیر اعظم نے نوجوان کاروباریوں سے کہا، ’’مستقبل کی ٹیکنالوجی سے متعلق تحقیق اور ترقی پر سرمایہ کاری آج حکومت کی ترجیح ہے۔ سنہ 2015 میں ملک میں بمشکل 500 اسٹارٹ اپ تھے، آج 60 ہزار سے زائد اسٹارٹ اپ ہیں۔ ہمارا اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم دنیا میں ایک اہم مقام پر پہنچ گیا ہے۔‘‘

وزیر اعظم نے بھارتی اسٹارٹ اپ کاروباریوں سے کہا کہ بھارت ایک بہت بڑی اور بہت متنوع مارکیٹ ہے۔ ملک میں وسیع مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے انہیں مقامی مواقع سے فائدہ اٹھانے، مقامی چیلنجوں کا حل تلاش کرنے اور اپنے خوابوں کو عالمی بنانے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہاکہ ’’اس منتر کو یاد رکھیں، بھارت کے اسٹارٹ اپس آسانی سے اپنے آپ کو دنیا کے دیگر ممالک تک پھیلا سکتے ہیں۔‘‘

اسٹارٹ اپس بھات کی پہچان بن رہی ہے

ملک میں اسٹارٹ اپس کی کامیابیوں کی مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے اچھے وقتوں میں بھی کاروبار کو بڑا بننے میں کافی وقت لگتا تھا لیکن ہمارے اسٹارٹ اپ یونٹس نے کورونا کی تباہی کو موقع میں تبدیل کیا اور تباہی کے دور میں گزشتہ برس ملک میں 42 یونیکارن بنائے گئے تھے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک یونیکارن کی مارکیٹ ویلیو کم از کم ایک ارب ڈالر ہے۔ انہوں نے کہاکہ ’’ہزاروں کروڑ کی یہ کمپنیاں خود انحصار، خود اعتماد بھارت کی پہچان ہیں۔ بھارت آج تیزی سے یونیکارن سنچری پوری کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے۔'

اس میدان میں بھارت کی تیز رفتار چھلانگ کی مثال دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا ’’میں اتفاق کرتا ہوں، بھارت کے اسٹارٹ اپس کا سنہری دور ابھی شروع ہو رہا ہے۔ بھارت میں اختراع کے لیے جو مہم چل رہی ہے اس کا اثر یہ ہے کہ 'گلوبل انوویشن انڈیکس' میں بھارت کی درجہ بندی میں بھی کافی بہتری آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سنہ 2015 میں بھارت اس درجہ بندی میں 81 ویں نمبر پر تھا۔ اب بھارت انوویشن انڈیکس میں 46ویں نمبر پر ہے۔ سنہ 14-2013میں جہاں چار ہزار پیٹنٹ کی منظوری دی گئی تھی وہیں گزشتہ برس 28 ہزار سے زائد پیٹنٹ دیے گئے تھے۔ سنہ 14-2013میں جہاں تقریباً 70 ہزار ٹریڈ مارک رجسٹرڈ ہوئے، وہیں 21-2020میں 2.5 لاکھ سے زیادہ ٹریڈ مارک رجسٹرڈ ہوئے ہیں۔ سنہ 14-2013میں جہاں صرف چار ہزار کاپی رائٹس کی منظوری دی گئی تھی، پچھلے برس ان کی تعداد بڑھ کر 16 ہزار سے زائد ہو گئی ہے۔'

وزیراعظم نے کہا کہ ڈرون کے نئے ضابطے ہوں یا نئی خلائی پالیسی، حکومت کی ترجیح زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو اختراعات کا موقع فراہم کرنا ہے۔'

انہوں نے کہا کہ ملک میں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کی رجسٹریشن کے قوانین کو بہت آسان بنا دیا گیا ہے، ملک میں بچپن سے ہی طلباء میں جدت طرازی کی کشش پیدا کرنے کے کام کو ادارہ جاتی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نو ہزار سے زیادہ اٹل ٹنکرنگ لیبز آج اسکولوں میں بچوں کو اختراع کرنے، نئے آئیڈیاز پر کام کرنے کا موقع فراہم کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس دہائی کو بھارت کا ’ٹیکاتھون‘ کہا جا رہا ہے۔'

زراعت، صحت کی دیکھ بھال، صنعتی نظام، خلا، انڈسٹری 4.0، سکیورٹی، فنٹیک، ماحولیات وغیرہ سمیت مختلف شعبوں سے تقریباً 150 اسٹارٹ اپس نے آج کی بات چیت میں حصہ لیا۔ یہ یونٹس مختلف موضوعات پر کام کر رہے ہیں جن میں فیوچر ٹیکنالوجی، مینوفیکچرنگ میں چیمپئنز بنانا اور جڑوں سے بڑھنا، نجنگ دی ڈی این اے، مقامی سے عالمی تک، پائیدار ترقی شامل ہیں۔

وزیر اعظم مودی نے کہا کہ' سنہ 2016 میں اسٹارٹ اپ انڈیا کی بڑی پہل کے بعد، حکومت نے اسٹارٹ اپ صنعتوں کی ترقی کو فروغ دینے کے لیے ایک سازگار ماحول پیدا کرنے کی سمت کام کیا ہے۔ جس سے ملک میں اس شعبے میں بے پناہ ترقی ہوئی ہے۔ بھارت آج دنیا میں اسٹارٹ اپ یونٹس کا تیسرا سب سے بڑا مرکز ہے۔'

'آزادی کا امرت مہوتسو' کے ایک حصے کے طور پر، 10 سے 16 جنوری 2022 تک، صنعت اور اندرونی تجارت کے فروغ کے محکمے کے ذریعے ایک ہفتہ طویل تقریب، 'سیلیبریٹنگ انوویشن ایکو سسٹم' کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ تقریب اسٹارٹ اپ انڈیا پہل کے آغاز کی چھٹی سالگرہ کے موقع پر ہے۔

یواین آئی