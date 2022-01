کمپنی نے آج یہاں جاری ہونے والی اپنی سہ ماہی رپورٹ میں کہا کہ سہ ماہی بنیاد پر اس لین دین میں 26 فیصد کا اضافہ ہوا ہے۔ Value of transactions on PhonePe in Q4CY21 grew 26% یو پی آئی اور مرچنٹ کی ادائیگیوں کے ساتھ رقم کی منتقلی میں بالترتیب 2.72 ارب اور 3.15 ارب تک کا زبردست اضافہ درج کیا گیا ہے۔

ہندوستان کے 15,700 قصبوں اور دیہاتوں کے 25 ملین تاجروں کو ڈیجیٹائز کیا گیا، جس سے آف لائن مرچنٹ کی ادائیگیوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ، ڈیجیٹل ادائیگیوں کا چلن تمام ہندوستانیوں کی عادت بن گئی ہے۔ ملک کے 726 اضلاع میں سے 722 میں رجسٹرڈ صارفین اور ڈیجیٹل لین دین کی تعداد میں مثبت اضافہ دیکھا گیا۔

