میرپور:ذاکر کو ہندوستان-اے اور بنگلہ دیش-اے کے درمیان کھیلی جا رہی غیر سرکاری ٹیسٹ میچ سیریز میں کارکردگی کی بنیاد پر قومی اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ ذاکر نے پہلے غیر سرکاری ٹیسٹ کی دوسری اننگز میں 173 رنز بنائے، جس سے میزبان ٹیم کو ڈرا کرنے میں مدد ملی۔ اس کے بعد وکٹ کیپر بلے باز نے دوسرے میچ کی پہلی اننگز میں بھی 46 رنز کی شراکت کی۔Zakir Hussain Include In Bangladesh Team For First Test Match Against India

اہم بات یہ ہے کہ تمیم کمر کی انجری کے باعث ٹیم سے باہر ہیں۔ وہ اس انجری کی وجہ سے تین میچوں کی ون ڈے سیریز میں بھی حصہ نہیں لے سکے ہیں۔

دریں اثنا، تجربہ کار وکٹ کیپر بلے باز مشفق الرحیم نے ٹیسٹ ٹیم میں واپسی کی ہے۔ انجری کے باعث ون ڈے سیریز سے باہر ہونے والے تسکین احمد کو بھی ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔

مزید پڑھیں:India vs Bangladesh روہت شرما، دیپک چہر اور کلدیپ سین آخری ون ڈے سے باہر

ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ٹیسٹ 14 دسمبر سے چٹگام میں شروع ہوگا جبکہ دوسرا اور آخری ٹیسٹ 22 دسمبر سے ڈھاکہ میں شروع ہوگا۔ میزبان ٹیم پہلے ہی ون ڈے سیریز میں 2-0 کی ناقابل تسخیر برتری حاصل کر چکی ہے۔

پہلے ٹیسٹ کے لیے بنگلہ دیش کا اسکواڈ: محمود الحسن جوئے، نجم الحسن شانتو، مومن الحق، یاسر علی چودھری، مشفق الرحیم، شکیب الحسن (کپتان)، لٹن داس، نورالحسن، مہدی حسن معراج، تیز الاسلام، تسکین احمد، سید خالد احمد، عبادت حسین، شرفل اسلام، ذاکر حسین، رضا الرحمان راجہ، انعام الحق بیجوئے۔ Zakir Hussain Include In Bangladesh Team For First Test Match Against India