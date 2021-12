علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر ان دنوں اردو زبان کے ساتھ سوتیلے برتاؤ کے تمام الزامات لگتے رہتے ہیں۔ یونیورسٹی کے مختلف مقامات پر لگے بورڈ پر اردو زبان میں نام نا لکھے جانے پر طلبہ میں ناراضگی ہے۔

یونیورسٹی میں شروع سے ہی مختلف مقامات پر لگے عمارات کے نام تینوں زبانوں (اردو، ہندی، انگریزی) میں لکھے رہتے تھے لیکن گزشتہ کچھ برسوں سے لگنے والے نئے بورڈز پر اردو ڈھونڈنے سے بھی دکھائی نہیں دیتی۔ جس کو دیکھ کر طلبہ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ سے ان تمام بورڈز کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا، جس پر اردو موجود نہیں ہے۔

علیگڑھ مسلم یونیورسٹی میں لگے نئے بورڈز سے اردو غائب

حال ہی میں یونیورسٹی کے سٹی اسکول اور وقار الملک (وی ایم) ہال پر لگے بورڈ پر اردو موجود نہیں ہے، جو سوشل میڈیا پر بھی تیزی سے وائرل Viral on Social Media ہو رہا ہے۔



یونیورسٹی طالب علم ابو سید دلاور University Student Abu Syed Dilawar نے کہا اتنی بڑی غلطی جانے انجانے میں نہیں ہو سکتی۔ سٹی اسکول اور وقار الملک ہال پر لگے نئے بورڈ پر اردو نہیں ہے، یہ بہت ہی حیران کر دینے والی بات ہے۔ ہم یونیورسٹی انتظامیہ سے مطالبہ Demand from University Administration کرتے ہیں کہ ان تمام بورڈز کو تبدیل کر نئے بورڈ لگیں، جس پر اردو بھی شامل کی جائے۔ طلبہ نے کہا ہم اس کے لیے سٹی اسکول کے پرنسپل اور وقار الملک ہال کے پرووسٹ کو ذمہ دار مانتے ہیں۔



یونیورسٹی کے طلبہ نے کہا کہ اس کے متعلق یونیورسٹی انتظامیہ کو خصوصی نوٹس Notice to the University Administration جاری کرنا چاہیے، جس میں ہدایت دی جائے کہ سبھی بورڈ پر اردو زبان کا بھی استعمال Use of Urdu Language ہونا چاہیے۔ حالانکہ اس سے متعلق یونیورسٹی رجسٹرار نے پہلے بھی ایک نوٹس جاری کیا گیا تھا، باوجود اس کے نوٹس پر عمل نہیں کیا جا رہا۔