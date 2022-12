ابوظہبی:متحدہ عرب امارات نے ہفتہ کو وکٹ کیپر بلے باز تیرتھا ستیش کی قیادت میں ورلڈ کپ کے لئے اپنے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کیا۔ ٹیم کے کوچ ہانگ کانگ کے آل راؤنڈر نجیب عمر ہوں گے۔UAE Women's Cricket Team Hopeful To Win Some Matches In Under19 Womens T-20 World Cup

اس سے قبل متحدہ عرب امارات نے ایشیا کوالیفائر میں پانچ میچوں کی سیریز یک طرفہ مقابلے میں جیت کر انڈر 19 ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا تھا۔ اسی سال بنگلہ دیش میں کھیلے گئے ویمنز ایشیا کپ میں متحدہ عرب امارات نے ملائیشیا کے خلاف شاندار فتح حاصل کی۔

ایمریٹس انڈر 19 ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ مہم 14 جنوری کو بینونی میں اسکاٹ لینڈ کے خلاف شروع ہوگی۔ متحدہ عرب امارات کا اگلا میچ 16 جنوری کو ہندوستان کے خلاف اور تیسرا گروپ میچ 18 جنوری کو جنوبی افریقہ کے خلاف ہوگا۔

نجیب نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی خواتین کا 2022 کامیاب اور دلچسپ رہا ہے اور اب ہم آئی سی سی انڈر 19 خواتین کے T20 ورلڈ کپ میں حصہ لے کر تاریخ رقم کرنے کے منتظر ہیں۔ ہمارا ہدف اپنا بہترین کھیل پیش کرنا ہے جس کے ذریعے ہم گروپ میچوں میں ٹاپ تھری میں شامل ہو کر سپر سکس کا حصہ بن سکتے ہیں۔

ان کاکہنا ہے کہ ہم اپنی طرف سے بہترین کھیل کامظاہرہ کریں گے اس بنیاد پر امید کرسکتے ہیں کہ ٹورنامنٹ میں ہمیں کامیابی ملے گی ۔اس کے لئے ہم پرامید ہیں ۔

ٹیم اس طرح ہے:- تیرتھا ستیش (کپتان)، وشنو مہیش، سمیرا دھرنیدھرکا، لاونیا کینی، سنچن سنگھ، رنیت راجتھ، اندوجا نند کمار، سیا گوکھلے، مہیکا گوڑ، اونی سنیل پاٹل، ارچنا سپریا، رشیتا راجیت، گیتیکا جیوتی سنجنا رمیش، اشیتا زہرہ۔UAE Women's Cricket Team Hopeful To Win Some Matches In Under19 Womens T-20 World Cup

یو این آئی