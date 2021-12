ریاست مدھیہ پردیش کے صنعتی شہر اندور میں تنظیم 'پیس اینڈ ڈیولپمنٹ سوسائٹی' Peace & Development Societ کی جانب سے نوجوانوں میں مہاتما گاندھی کی تعلیمات Teachings of Father of the Nation Mahatma Gandhi عام کرنے کے لیے منعقدہ تین روزہ ورکشاپ کا اختتام عمل میں آیا۔

اندور میں مہاتما گاندھی کی تعلیمات پر منعقدہ تین روزہ ورکشاپ اختتام پذیر

بابائے قوم مہاتما گاندھی Father of the Nation Mahatma Gandhi کی تعلیمات سے نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے مدھیہ پردیش کے شہر اندور کی تنظیم 'پیس اینڈ ڈیولپمنٹ سوسائٹی' نے تین روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا تھا جس کا آج اختتام ہوا۔

تین روزہ اس ورکشاپ میں طلبہ کے ساتھ ہی اساتذہ نے بھی شرکت کی، ورکشاپ میں شرکت کرنے والے امیدواروں کو سرٹیفکٹ سے نوازا گیا۔

پیس اینڈ ڈیولپمنٹ سوسائٹی Peace & Development Societ کے موقند کلکرڑی نے بتایا کہ تین روزہ ورکشاپ میں نوجوانوں اور بہارہ سینئر سٹیزن نے بھی حصہ لیا۔

انہوں نے کہا کہ 'ورکشاپ میں فیصلہ لیا گیا کہ مہینے میں ایک بار سماجی خدمات کے لیے گاؤں کا دورہ کریں گے، جس کا انتظام تنظیم یونیورسل پلیز کرے گی'۔ انہوں نے کہا کہ 'میں ہمیشہ ہی بہتر کی توقع رکھتا ہوں کیونکہ امید ہی زندگی کا سرمایہ ہے اور ہمیں بہتر کی توقع رکھنا چاہیے کیونکہ مایوسی تو ایک طرح کی موت ہے۔

پروگرام میں شامل ایک ٹیچر عروہ شاکر نے کہا کہ مہاتما گاندھی ایک ورسٹائل کریکٹر تھے، ہم نے انہیں ایک نیشنل فگر کی طور پر ہی سمجھا۔ جبکہ وہ کئی خوبیوں کے مالک تھے۔ آج سوشل میڈیا پر ان کے تعلق سے جو افواہیں پھیلائی جارہی ہیں اس کا معقول جواب یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو مہاتما گاندھی کی تعلیمات سے بیدار کریں۔