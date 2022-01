کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ ملک میں خواتین کی توہین ہو رہی ہے Women are Being Insulted in The Country اور سماجی ہم آہنگی کی بنیاد کمزور ہوتی جا رہی ہے The Foundation of Social Cohesion is Weakening۔ اس لیے سب کو مل کر اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی Everyone Must Speak out Against it۔

راہل گاندھی نے کہا کہ سال بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا، تبدیلی کے لیے حالات کو بدلنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ تبدیلی تب آئے گی جب حکومت اپنی پالیسیوں اور اپنی سوچ میں تبدیلی لائے گی۔

انہوں نے بتایا کہ خواتین کی توہین اور فرقہ وارانہ نفرت تب ہی رکے گی جب ہم سب اس کے خلاف ایک آواز میں کھڑے ہوں گے۔ سال بدلا ہے، حال بھی بدلو۔ اب بولنا ہوگا۔

یواین آئی