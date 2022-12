نئی دہلی، وزیر اعظم کی اقتصادی مشاورتی کونسل (ای اے سی۔ پی ایم) منگل کو ملک کی ریاستوں اور اضلاع کے لیے سماجی ترقی کا انڈیکس (ایس پی آئی) جاری کرے گی۔خواتین اور اطفال کی ترقی کی وزیر اسمرتی ایرانی اور چیئرمین ای اے سی۔ پی ایم ڈاکٹر بیبک دیب رائے صبح 11 بجے تین مورتی ہاؤس میں یہ رپورٹ جاری کریں گے۔جمعرات کو ای اے سی۔ پی ایم کی طرف سے جاری کی گئی ایک ریلیز کے مطابق، رپورٹ ڈاکٹر امیت کپور کی سربراہی میں انسٹی ٹیوٹ آف کمپی ٹیٹیونیس اور مائیکل گرین کی سربراہی میں سوشل پروگریس امپیریٹو نے تیار کی ہے۔EAC-PM to release the Social Progress Index (SPI) for states and districts



ریلیز میں کہا گیا ہے کہ ایس پی آئی رپورٹ قومی سطح اور ریاستی اور ضلعی سطحوں پر ملک کی سماجی ترقی کا مجموعی جائزہ لینے کے لیے ایک جامع اقدام ہے۔ ای اے سی۔ پی ایم نے کہا ہے کہ مضبوط اور پائیدار اقتصادی ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے شہریوں کی سماجی ترقی کے حالات کو سمجھنا ضروری ہے۔

بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ انڈیکس حکومت کی جانب سے اقتصادی اضافے اور ترقی کے روایتی اقدامات کی تکمیل کا کام کرے گا۔ ای اے سی۔ پی ایم کا کہنا ہے کہ معاشرے کی ضرورت کو بہتر طور پر سمجھنے اور حکام کو ضروری معلومات فراہم کرنے اور اس سلسلے میں اقدامات تجویز کرنے کے لیے، اس رپورٹ کو تیار کرنے والی ٹیم نے سماجی ترقی کے مناسب انڈیکس اور اقدامات کی نشاندہی کرنے کے لیے ایک کے لئے جامع تحقیق کام کیا ہے۔

یو این آئی