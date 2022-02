ریاست گجرات کے ضلع احمدآباد میں 2008 کے سلسلہ وار بم دھماکوں کے معاملے میں خصوصی عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا جس میں جج امبالال پٹیل نے 28 ملزمین کو بری اور 49 ملزمین کو قصور وار ٹھہرایا۔ اس کیس میں ملوث کل 76ملزمین میں سے 28 ملزمین کو عدم ثبوت کی بنا پر بری کر دیا گیا جبکہ باقی تمام 49 ملزمین کو آج احمدآباد کی خصوصی عدالت میں سزا سنائی جائے گی۔ Gujarat court acquits 28 of the 77 accused from the 2008 Ahmedabad serial bomb blast







26 جولائی 2008 کو احمدآباد شہر کے 20 مختلف علاقوں میں 21 سلسلہ وار بم دھماکے ہوئے تھے جن میں کم از کم 56 افراد ہلاک ہوئے تھے اور 244 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اس معاملے میں احمد آباد میں 20 اور سورت میں 15 ایف آئی آر درج کی گئی تھی جس میں سے 28 ملزمین 7 ریاستوں کی جیل میں قید تھے۔ پولیس نے اس معاملے میں 76 ملزمین کو گرفتار کیا تھا۔ اس معاملے میں پانچ سو سے زیادہ چارج شیٹ داخل کی گئی تھی اور 14 سال کے بعد اس کیس کا فیصلہ آیا جس میں عدالت نے 28 ملزمان کو باعزت بری کیا جبکہ 49 لوگوں کو آج سزا سنائی جائے گی اس معاملے کے حوالے سے پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ انڈین مجاہدین سے وابستہ لوگوں نے یہ بم دھماکہ کیا ہے۔ پولیس نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ملزمین نے پوچھ گچھ کے دوران اعتراف کیا کہ انڈین مجاہدین نے یہ دھماکہ 2002 کے فسادات کا بدلہ لینے کے لئے کیا تھا۔









احمدآباد میں کہاں کہاں ہوے تھے دھماکہ؟



احمدآباد کے ہاٹکیشور سرکل، باپونگر، ٹھکرباپا نگر، جواہر چوک، سول ہوسپیٹل، ایل جی ہوسپٹل، منی نگر، کھاڑیہ، راے پور، سارنگپور، گوندواڑی، اسن پور، نارول، سرخیز علاقے میں سلسہ وار بم دھماکہ ہوا تھا.





اس معاملے میں قصوروار قرار دیئے گئے 49 ملزمین میں سے ایک ملزم کو تحقیقات کے دوران مدد کرنے کی وجہ سے آزاد کر دیا گیا تھا اور باقی تمام ملزمین کو آج ساڑھے دس بجے کی خصوصی عدالت میں سزا کا تعین کیا جائے گا تاہم تمام ملزمان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، یہ تمام ملزمین آج صبح ساڑھے دس بجے کووڈ ٹیسٹ رپورٹ کے ساتھ کورٹ میں پیش کیے جائیں گے۔ ان تمام ملازمین کو 302 اور 120 کے دفعات کے تحت سزا دی جاسکتی ہے۔ گزشتہ کل ان ملزمین کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعےکورٹ میں پیش کیا گیا تھا اور تحقیقات کے دوران مدد کرنے والے ملزم کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ 302کی دفعہ کے تحت عمرقید یا موت کہ سزا دی جا سکتی ہے۔





ملزمین کے نام درج ذیل ہیں:۔



32،شمش الدین شیخ، احمدآباد

29،غیاث الدین انصاری، احمدآباد

34،محمد کاگزی، احمدآباد

24،محمد عثمان، وڈودرا

31،یونس منصوری، احمدآباد

34،قمرالدین چاند محمد

34 عمل پرواز ،اجین

30،شبلی عبدالکریم

38،صفدر ناگوری، اجین

27 حافظ حسین، کرناٹک

35 محمد ساجد، بھروچ

28 ابوبشر شیخ، اترپردیش

36 عباس سمیجا، بھوج

25 جاوید شیخ، احمدآباد

35 عتیق الرحمن، راجستھان

26 مہندی حسن، راجستھان

23 عمران ابراہیم، وڈودرا

31 اقبال قاسم، وڈودرا

33عمرانحان، راجستھان

29 محمد علی انصاری، مدھیہ پردیش

27 محمد اسماعیل، احمدآباد

32 افزر عثمانی، ممبئی

33 محمد صادق، ممبئی

38 محمد عارف، ممبئی

24 عاصف شیخ، پونہ

28 رفیع الدین، کاپڑیا بھروچ

21 محمد عارف، اترپردیش

26 قیام الدین، کاپڑیا وڈودرا

21 محمد سیف شیخ، اترپردیش

23 ذیشان محمد، اترپردیش

22 ضیاءالرحمن، اترپردیش

24محمد شکیل لوھار، اترپردیش

ا 27 انیس خالق، پونے

26 محمد اکبر، پونے

23 فضل الرحمن، پونے

26 محمد نوشاد، کرناٹک

33 احمد بابا بریلوی، کرناٹک

29 سفرالدین سلیم، حیدرآباد

22 سیف الرحمن، اترپردیش

28 محمد انصار، کیرلہ

32 سالدولی کریم، کیرلہ

27 محمد تنویر، اترپردیش

33 محمد انصاری، مدھیہ پردیش

29 امین شیخ محمد، مدھیہ پردیش

32محمد مبین، مدھیہ پردیش

32 محمد ابرار، پردیس

28 محمد رفیق، احمد آباد

35 توفیق خان پٹھان، جلگاؤں