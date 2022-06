امریکی ریاست وسطی میکسیکو میں پولیس، فوجیوں اور بندوق برداروں کے درمیان فائرنگ ہوئی، جس میں دس مشتبہ افراد ہلاک اور چار زخمی ہو گئے ہیں۔ میکسیکو سٹی کی سرحد سے متصل ریاست میکسیکو کے استغاثہ نے بتایا کہ اس فائرنگ میں تین جاسوس بھی زخمی ہوئے ہیں تاہم ان کی حالت بہتر ہے، ان کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ زخمیوں کو علاج کے لئے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ 10 Gunmen dead in shootout with police in central Mexico

فائرنگ کا واقعہ منگل کو میکسیکو سٹی سے 80 میل (130 کلومیٹر) جنوب مغرب میں ٹیکسکالٹلان قصبے میں اس وقت پیش آیا جب مشتبہ افراد نے پولیس پر فائرنگ کی۔ استغاثہ نے بتایا کہ جاسوسوں نے جائے وقوعہ سے 20 رائفلیں، پستول اور فوج کی یونیفارم اور بلٹ پروف جیکٹیں قبضے میں لے لیں۔ یہ علاقہ منشیات کے گروہوں کی طرف سے اکثر قتل اور بھتہ خوری کا مرکز رہا ہے۔