حیدرآباد: تلنگانہ کی 21 سالہ بُررا لاسیا نامی لڑکی نے آئی سی سی اکیڈمی کوچ ایجوکیشن کورس مکمل کرنے والی ریاست کی پہلی خاتون بن گئی ہیں۔ بُررا لاسیا فی الحال امریکہ میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ان کے والد والی بال کھلاڑی جبکہ والدہ نیشنل اتھلیٹ رہ چکے ہیں۔ کرکٹ کوچنگ میں خواتین کم ہیں لیکن تلنگانہ کی بُررا لاسیا اس پیشے کا انتخاب کرکے ایک تحریک بن گئی ہیں۔ تلنگانہ کی بُررا لاسیا نے دبئی میں آئی سی سی اکیڈمی کوچ ایجوکیشن کورس کے لیول 1 کو مکمل کرنے والی پہلی خاتون کوچ بن کر تاریخ رقم کی ہے۔ بُررا لاسیا کو تلنگانہ کی پہلی خاتون کرکٹ کوچ کا اعزاز حاصل ہوا۔ 21 سالہ بُررا لاسیا کو کرکٹ میں دلچسپی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے والد بُررا رمیش والی بال کھلاڑی جبکہ والدہ سنیتا قومی اتھلیٹ ہیں۔ First Woman Coach to Complete ICC Level-1 Cricket Coach Course

بُررا لاسیا نے بتایا کہ جہاں بھی کھیلوں کے مقابلے ہوتے تھے ان کے والدین انہیں لے جایا کرتے تھے۔ جس کی وجہ سے کھیلوں میں ان کی دلچسپی بڑھ گئی۔ اس لیے انہوں نے کرکٹ پر توجہ دی جہاں لڑکیاں کم ہیں۔ بچپن سے ہی بُررا لاسیا اپنے چھوٹے بھائی اور اس کے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلا کرتی تھی۔ انہوں نے ایک بار ورلڈ کپ دیکھا تو اس کھیل کی مقبولیت کا اندازہ ہوا اور انہوں نے کرکٹ سیکھنا اور کھیلنا شروع کیا۔ بُررا لاسیا نے کہا کہ 'میں اسے کریئر کے طور پر منتخب کرنا چاہتی تھی اس لیے سخت محنت کی۔ میری والدہ نے میری دلچسپی کی حوصلہ افزائی کی۔ واضح رہے کہ بُررا کا تعلق تلنگانہ کے ضلع بھوپل پلی ضلع سے ہے۔ ان کے والد فی الحال ڈسٹرکٹ لائبریری کے صدر ہیں اور والدہ ڈسٹرکٹ یوتھ اسپورٹس آفیسر ہیں۔ Telangana Girl Burra Lasya

وی وی ایس لکشمن اکیڈمی سے کوچنگ: اس شاندار کامیابی کے بعد بُررا لاسیا نے بتایا کہ میں نے ڈینیل، رام پاٹل اور وی وی ایس لکشمن کرکٹ اکیڈمی میں کرکٹ کی تربیت لی۔ آل راؤنڈر کے طور پر ریاستی سطح پر انڈر 19 ٹیم کے لیے بھی حصہ لیا۔ ICC Academy Coach Education Course

لاک ڈاؤن میں پڑھی آئی سی سی کی ویب سائٹ: پُررا لاسیا نے کورونا کی وجہ سے نافذ لاک ڈاؤن کے دوران آئی سی سی کی ویب سائٹ سے کوچنگ کی معلومات ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھا۔ وہاں سے انہیں کوچنگ کے لیے ایل 1 کورس کے بارے میں معلوم ہوا۔ لاسیا نے کہا کہ 'میں نے سنا تھا کہ آئی سی سی دنیا بھر میں سال میں دو بار کوچز کے انتخاب کا عمل کرتا ہے۔ مجھے بھی دلچسپی ہے اس لیے میں نے اسے آزمانے کے لیے درخواست دی۔

تینوں لیول میں کامیابی: آئی سی سی نے دو بیچ میں 30 سے 40 لوگوں کا انتخاب کیا۔ تقریباً 20 دنوں تک گوگل میٹس میں 'کورس آف ایکٹیوِٹی' کے نام پر اِن پُٹ دیئے جاتے ہیں۔ بُررا لاسیا نے اسے کامیابی کے ساتھ مکمل کرتے ہوئے تینوں میں لیول 1 کا سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے۔ وہ یہ کامیابی حاصل کرنے والی تلنگانہ کی پہلی لڑکی ہیں۔

کرکٹ سکھانے کے لیے کورس اہم ہے: بُررا لاسیا نے بتایا کہ مجھے قومی ٹیم میں جگہ بنانا ہے۔ میرا خواب ہے کہ میں مزید لڑکیوں کو تربیت دوں اور انہیں بہترین کھلاڑی بناؤں اور حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کی نمائندگی کروں۔ انہوں نے کہا کہ میں پڑھائی میں بھی آگے ہوں۔ میں نے کے ایل یونیورسٹی سے بزنس ایڈمنسٹریشن میں گریجویشن کیا ہے۔ اس وقت امریکہ میں ماسٹر کر رہی ہوں۔ میں صبح 5 سے 8 بجے تک مشق کرتی ہوں۔ شام کو کالج سے فارغ ہو کر میدان میں جاتی ہوں۔ میں کٹ بیگ کے ساتھ کالج جاتی تھی اور اپنی کٹ امریکہ بھی لے گئی تھی۔