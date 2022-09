بھارت میں ہر سال پانچ ستمبر کو عظیم مفکر، دانشور اور عبقری شخصیت ڈاکٹر سرو پلی رادھا کرشنن کے یوم پیدائش کے موقع پر یوم اساتذہ منایا جاتا ہے۔

ڈاکٹر سرو پلی رادھا کرشنن



اساتذہ کسی بھی قوم و ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ دنیا کی تمام تر ترقی اور علم کی چمک اساتذہ کی ہی مرہون منت ہے۔ زندگی کے مختلف شعبہ جات میں جتنی کامیابیاں اور بلندیاں حاصل ہوتی ہیں، ان سب کے پیچھے اساتذہ کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ ہر شعبہ کے ماہر ترین اشخاص کی کامیابیوں کا راز کوئی نہ کوئی استاد ہی ہوتا ہے۔ What Great Personalities said about Teachers on Teachers Day

آئیے آج کے دن یوم اساتذہ کی مناسبت سے دنیا بھر میں پھیلے ان اساتذہ کی خدمات کو سراہنے کے لیے انہیں سلام و عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔

'اگر کسی ملک کو بدعنوانی سے پاک اور اعلیٰ خطوط پر معیاری قوم بنانا ہے تو مجھے شدت سے محسوس ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں تین شخصیات تبدیلی لاسکتی ہیں۔ وہ باپ، ماں اور استاد ہیں'۔

ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام

'اوسط اساتذہ طلبا کی تربیت کرتے ہیں۔ اچھے اساتذہ انہیں سمجھاتے اور لائق بناتے ہیں جب کہ عظیم اساتذہ انھیں تحریک دیتے ہیں'۔

ولیم آرتھر وارڈ

'تخلیقی اظہار اور علم کی روشنی ذہنوں میں منور کرنا استاد کا اعلیٰ فن ہے'۔

البرٹ آئن اسٹائن



