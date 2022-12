ڈھاکہ/کولکاتا: بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی) کے چیف سلیکٹر منہاج العابدین کے حوالے سے جمعرات کو کہاکہ تسکین احمد ونڈے کی شروعاتی میچ سے باہر ہو گیا ہے، کیونکہ ان کی پیٹھ میں درد ہو رہا ہے۔ انھیں سیریز میں آگے کھیلنے سے متعلق کوئی فیصلہ لینے سے پہلے ہم ان کی فٹنیس دیکھیں گے۔Taskin Ahmed Ruled Out From Ist ODI Against India

تسکین سے دورے پر بنگلہ دیش کی تیز گیند بازی کی قیادت کرنے کی امید کی جا رہی تھی لیکن فی الحال شریف الاسلام کو ان کی جگہ ٹیم میں طلب کیا گیاہے۔

اسی درمیان، 30نومبر کو شیر بنگلہ نیشنل اسٹیڈیم میں وارم اپ میچ میں تمیم اقبال کے کمر میں چوٹ لگنے سے بنگلہ دیش کی فکر میں اضافہ ہو گیا ہے۔

کرک بز نے کہاکہ ہم تمیم کی اسکین رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ انھیں گروئن انجری تھی اور ڈاکٹر نے ان کی دستیابی کے بارے میں فیصلہ لینے کے لئے اسکین کرانے کو کہا ہے۔Taskin Ahmed Ruled Out From Ist ODI Against India