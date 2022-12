نئی دہلی: بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق وکٹ کیپر سید مجتبیٰ حسین کرمانی کا ہندوستان کے بہترین وکٹ کیپر وں میں شما ر کیاجا تا ہے۔ 29 دسمبر 1949 کو مدراس موجودہ چنئی تامل ناڈو میں پیدا ہوئے کرمانی کو دس گیارہ برس کی عمر سے ہی کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا ان کے شوق اور جذبے کو دیکھتے ہوئے انہیں مقامی ٹیم میں شامل کیا گیا Syed Kirmani One Of The Best Wicket Keeper In Indian Cricket History

سید مجتبیٰ حسین کرمانی ہندستان کے بہترین وکٹ کیپروں میں سے تھے

بلے بازی کےساتھ ساتھ انہیں وکٹ کیپنگ کرنے کا بھی بہت ہی شوق تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ان کے پاس وکٹ کیپنگ کرنے کےلئے دستانے اور دیگر سامان موجود نہیں تھا۔لیکن ذوق کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے دستانوں کی جگہ میدان میں پڑی دو اینٹیں ہاتھ میں اٹھا لیں اور ان کے ذریعے ہی انہوں نے وکٹ کے پیچھے گیندوں کو روکنا شروع کردیا۔بقول کرمانی’’ یہ اینٹیں ان کے پہلے دستانے تھے‘‘۔



کرمانی نے 1971 اور 1974 میں ہندوستان کے انگلینڈ کے دوروں اور 1975 کے کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران اور فاروق انجینئرنگ کے زمانےمیں کرکٹ کھیلنا شروع کیا۔ کرمانی نے نیوزی لینڈ کے خلاف اپنی پہلی اننگز کا آغاز کیا اور اپنے دوسرے ٹیسٹ میں ایک اننگز میں چھ وکٹوں کا عالمی ریکارڈ برابر کر کے شاندار فتح کا ریکارڈ بنایا۔

اگلے ہی سال نیوزی لینڈ کے دورے کے دوران کرمانی نے ہندوستان میں شاندار بلےبازی کا مظاہرہ کیا۔ کرمانی کو 1979 کے کرکٹ ورلڈ کپ اور انگلینڈ کے دورے کے بعدکسی وجہ سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ انہیں سال 80-1979 میں آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے لیے ٹیم میں واپس بلایا گیا ۔ تاہم، کرمانی کو ایک بار پھر ٹیم سے باہر کردیا گیا لیکن وہ 86-1985 کے آسٹریلیا کے دورے کے لیے ہندوستانی ٹیم میں واپس آگئے۔ Syed Kirmani One Of The Best Wicket Keeper In Indian Cricket History

یو این آئی