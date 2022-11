پٹھان کوٹ: بھارت کے پنجاب سرحد پر پاکستان کی جانب سے دراندازی کی کوشش کی گئی ہے۔ بی ایس ایف کے جوانوں نے کل رات پٹھان کوٹ اور امرتسر سیکٹر میں تین مقامات پر دراندازی کی کوششوں کو ناکام بنایا۔ دراندازوں کو بی ایس ایف کی 121 بٹالین نے پٹھان کوٹ سرحد پر پاکستان کی جلالہ پوسٹ کے قریب سرحدی چوکی فریپور کے سامنے کچھ نقل و حرکت دیکھی۔ بی ایس ایف کے جوانوں کی فائرنگ کے بعد درانداز پاکستان کی طرف بھاگ گئے۔

وہیں امرتسر کی سرحدی چوکی داؤک میں تقریباً 10 بجے ایک ڈرون نظر آیا، جسے بی ایس ایف کے جوانوں نے مار گرایا۔ اس کے علاوہ رات کے وقت امرتسر میں پنجگرائی سرحدی چوکی پر بھی ڈرون کی سرگرمی دیکھی گئی، جس پر جوانوں نے فائرنگ کی، جس کے بعد ڈرون واپس پاکستان کی طرف چلا گیا۔ Two Suspects Seen at Pahadipur Post

