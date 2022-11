حیدرآباد: تیلگو سنیما نے ایک اور لیجنڈ کھو دیا ہے۔ ہمارے سنیما میں ٹیکنالوجی کے ذریعے معجزے پیدا کرنے والے ٹالی ووڈ جیمز بانڈ کے سپر اسٹار کرشنا، عمر اور صحت کے مسائل کے باعث انتقال کر گئے۔ اس سے گھٹامنینی کے خاندان میں ایک اور سانحہ رونما ہوا۔ ان کے مداحوں سمیت فلمی شخصیات تعزیت پیش کر رہی ہیں۔ اور کرشنا خاندان کے تئیں گہری تعزیت کا اظہار کر رہی ہیں۔ Superstar Krishna Passed Away

کرشنا جو کچھ عرصے سے صحت کی خرابی کی وجہ سے گھر میں مقیم تھے، اتوار کی صبح تقریباً 2 بجے سانس لینے میں دشواری کا شکار ہوئے۔ انہیں ہلکا دل کا دورہ بھی پڑا۔ مہیش بابو کی بیوی نمرتا کرشنا کی جانب سے انہیں گچی باؤلی کے کانٹی نینٹل اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے انہیں ایمرجنسی وارڈ میں لے جا کر سی پی آر کیا۔ اس کے بعد کرشنا کو آئی سی یو میں منتقل کیا گیا اور وینٹی لیٹر پر علاج کیا گیا۔ اس کے بعد ڈاکٹروں نے پریس میٹنگ کی اور کرشنا کا ہیلتھ بلیٹن جاری کیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ مزید دو دن گزرنے تک کچھ نہیں کہا جا سکتا۔

ڈاکٹروں کی جانب سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ ان کے جسم میں بھی کوئی حرکت نہیں ہے۔ تیلگو ریاستوں میں ان کے مداح اور فلمی شائقین اس سے پریشان تھے۔ کرشنا نے ان کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ ڈاکٹروں نے بھی انہیں بچانے کے لیے بہت محنت کی۔ لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ کرشنا نے اسپتال میں داخل ہونے کے چند گھنٹوں کے اندر علاج کے دوران آخری سانس لی۔ Superstar Krishna is no more

لگاتار اموات کا سلسلہ

دریں اثنا، گھٹامنینی کے خاندان میں اس سال لگاتار اموات ہوئی ہیں۔ پہلے ہی اس خاندان میں، سپر اسٹار کرشنا کے بڑے بیٹے رمیش بابو کا اس سال جنوری میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا تھا اور ڈیڑھ ماہ قبل ان کی اہلیہ اندرا دیوی کا انتقال عمر سے متعلق صحت کے مسائل کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب کرشنا بھی شدید بیمار ہو ئے اور بڑھاپے کے مسائل کی وجہ سے انتقال کر گئے۔